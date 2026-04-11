دور پایانیِ مذاکرات با هیئت ایرانی در اسلام‌آباد بدون دستیابی به هیچ‌گونه توافقی پایان یافت

1 ساعت پیش

رئیس‌جمهور آمریکا با تاکید بر عدم عقب‌نشینی از خطوط قرمز واشینگتن، هشدار داد که در صورت مخالفت تهران با پیشنهادهای ارائه‌شده، از گزینه‌ی محاصره‌ی دریایی به‌عنوان «برگ برنده» استفاده خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تهدید به اعمال فشارهای شدید علیه ایران اعلام کرد که در صورت رد پیشنهادهای واشینگتن از سوی تهران، به محاصره‌ی دریاییِ همه‌جانبه متوسل خواهد شد. وی از طریق حساب کاربریِ خود در شبکه‌ی اجتماعیِ «تروث سوشال» تاکید کرد که محاصره‌ی دریایی، «برگ برنده‌ی» او برای مقابله با ایران در صورت نپذیرفتن شروط آمریکا است. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ویدیویی از یک برنامه‌ی تلویزیونی منتشر کرد که در آن به بررسیِ پیامدهای این نوع محاصره به‌عنوان یک ابزار تعیین‌کننده پرداخته می‌شود.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که دور پایانیِ مذاکرات با هیئت ایرانی در اسلام‌آباد بدون دستیابی به هیچ‌گونه توافقی پایان یافت. در همین راستا، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد: «واشینگتن از خطوط قرمز خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و اکنون توپ در زمین ایران است.»

برنامه‌ی تلویزیونیِ مورد تاییدِ دونالد ترامپ، یادآوری می‌کند که وی پیش‌تر نیز راهبردی مشابه را علیه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به کار گرفته بود؛ راهبردی که از طریق محاصره‌ی دریایی، اقتصاد این کشور را فلج کرده و درآمدهای نفتیِ آن را قطع نمود.

بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده در این برنامه، در صورتی که ایران توافق نهایی را رد کند، احتمال دارد دونالد ترامپ به گزینه‌ی نظامی و بمباران روی آورد، یا با استفاده از راهبرد محاصره‌ی دریایی، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و صادرات نفت به کشورهایی نظیر چین و هند را متوقف کند؛ اقدامی که فشار دیپلماتیکِ سنگینی بر این کشورها نیز وارد خواهد کرد.

در تحولی مرتبط، ناو هواپیمابر غول‌پیکر «یو‌اس‌اس جرالد فورد» (USS Gerald Ford) که پیش‌تر هدایت محاصره‌ی دریاییِ ونزوئلا را بر عهده داشت، وارد آب‌های منطقه‌ی خلیج فارس شده و به ناو «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» و سایر نیروهای دریاییِ آمریکا پیوسته است. کارشناسان نظامی بر این باورند که این جابه‌جایی‌ها نشان‌دهنده‌ی قصد رئیس‌جمهور آمریکا برای درهم‌شکستن کنترل ایران بر «تنگه‌ی هرمز» از طریق یک محاصره‌ی دریایی و وادار کردن تهران به عقب‌نشینی است.