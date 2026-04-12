اعضای پارت دموکرات کوردستان در پارلمان و دولت فدرال عراق، به کوردستان فراخونده شدند
مخالفت پارت دموکرات کوردستان با روند انتخاب رئیسجمهور عراق
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان با غیرقانونی خواندن روند انتخاب رئیسجمهور جدید عراق، اعلام کرد فرد منتخب را بهعنوان نمایندهی مردم کوردستان به رسمیت نمیشناسد.
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان روز شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای رسمی، موضع خود را در قبال روند انتخاب رئیسجمهور در پارلمان عراق اعلام کرد. این حزب با تاکید بر اینکه روند مذکور با «نقض قانون و آییننامهی داخلی» برگزار شده است، مشروعیت نامزد پیروز را رد کرد.
نقض آییننامهی داخلی و سهم مردم کوردستان
بر اساس بیانیهی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، هیئت رئیسهی پارلمان عراق بدون توجه به آییننامهی داخلی، برنامهی نشست را تعیین کرده است که این اقدام یک تخلف آشکار قانونی محسوب میشود. این بیانیه تصریح میکند که منصب ریاستجمهوری سهم و شایستگی مردم کوردستان است، نه یک جریان سیاسی خاص؛ با این حال، نامزد پیروز خارج از سازوکارهای ملی کوردستان و تنها از سوی یک حزب و با حمایت برخی جریانهای دیگر عراقی تعیین شده است.
پارت دموکرات کوردستان در این بیانیه بهصراحت اعلام کرده است: «ما این شیوهی انتخاب را رد میکنیم و فردی را که به این شکل تعیین شده است، بهعنوان نمایندهی اکثریت مردم کوردستان به رسمیت نمیشناسیم و با وی تعاملی نخواهیم داشت.» همچنین تاکید شده است که پس از تحریم نشست توسط فراکسیون پارت دموکرات کوردستان، نام نامزد این حزب نیز باید از روند رایگیری حذف میشد.
فراخوان نمایندگان به اقلیم کوردستان و نتیجهی رایگیری
در بخش پایانی این بیانیه آمده است که پارت دموکرات کوردستان برای ارزیابی شرایط و رایزنی دربارهی گامهای آینده، تصمیم گرفته است تمامی اعضای فراکسیونهای خود در پارلمان و دولت فدرال عراق را به اقلیم کوردستان فرا بخواند.
پارلمان عراق روز شنبه برای انتخاب رئیسجمهور تشکیل جلسه داد. پس از برگزاری دو مرحله رایگیری میان نامزدها، نزار محمد آمدی، توانست با کسب ۲۲۷ رای اکثریت نمایندگان، پیروز این رقابت شود و بهعنوان رئیسجمهور جدید این کشور انتخاب گردد.