پاکستان خواستار پایبندی ایران و آمریکا ببه آتشبس شد
درپی شکست مذاکرات ایران و آمریکا پاکستان بە تداوم آتشبس امیدوار است
با وجود شکست مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و ایران در اسلامآباد، وزیر امور خارجهی پاکستان از دو طرف خواست به توافق آتشبس پایبند بمانند.
اسحاق دار، وزیر امور خارجهی پاکستان، از ایالات متحدهی آمریکا و ایران درخواست کرد تا با وجود بینتیجه ماندن مذاکراتشان در اسلامآباد، به توافق آتشبس متعهد بمانند. مذاکرات میان تهران و واشنگتن در پایتخت پاکستان، بامداد یکشنبه، ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲۳ فروردین ۱۴۰۵)، بدون دستیابی به هیچگونه توافق نهایی پایان یافت.
وزیر امور خارجهی پاکستان در اظهاراتی با تاکید بر لزوم تداوم پایبندی هر دو طرف به آتشبس، خاطرنشان کرد که پاکستان در روزهای آینده به نقشآفرینی خود برای تسهیل و تشویق گفتوگوها میان ایران و آمریکا ادامه خواهد داد.
در همین راستا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، اعلام کرد که تهران و واشنگتن بر سر چند موضوع به تفاهم رسیدهاند، اما توافق نهایی امضا نشده است. وی افزود که ارتباطات و رایزنیهای ایران با پاکستان و دیگر کشورهای دوست برای استمرار تلاشهای دیپلماتیک ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر، جی دی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، با تایید عدم دستیابی به توافق با ایران، تاکید کرد که واشنگتن از خطوط قرمز خود عقبنشینی نخواهد کرد و اکنون «توپ در زمین تهران است».
معاون رئیسجمهور آمریکا در یک نشست خبری پس از پایان مذاکرات اظهار داشت: «ما به مدت ۲۱ ساعت روی این موضوع کار کردیم و گفتوگوهای جدی متعددی با هیئت ایرانی داشتیم. خبر خوب این است که ما گفتوگو کردیم، اما خبر بد این است که به توافقی دست نیافتیم. من معتقدم که این شرایط برای ایران بسیار بدتر از شرایط ایالات متحده خواهد بود.»