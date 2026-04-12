فرمان ترامپ برای محاصره دریایی تنگه هرمز
شکست مذاکرات ۲۰ ساعته در اسلامآباد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با اعلام شکست مذاکرات فشرده ۲۰ ساعته در اسلامآباد به دلیل پافشاری تهران بر برنامههای هستهای خود، دستور فوری محاصره دریایی تنگه هرمز را صادر کرد. وی، هشدار داد که ارتش آمریکا آماده است تا "باقیمانده توان نظامی ایران" را از بین ببرد.
یکشنبه، ۱۲ آوریل ۲۰۲۶، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی "تروث سوشال" فاش کرد که یک هیئت عالیرتبه آمریکایی متشکل از جیدی ونس، استیو ویتکوف و جرد کوشنر به مدت ۲۰ ساعت با هیئت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) و عباس عراقچی وزیر امور خارجە ایران، گفتگو کردهاند.
ترامپ در این باره نوشت: نشست خوبی بود و روی اکثر نقاط توافق کردیم، اما تنها بر سر یک مورد کلیدی به تفاهم نرسیدیم: ایران حاضر نیست از رویاهای هستهای خود دست بکشد. همانطور که سالها گفتهام، ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد. اجازه نخواهیم داد انرژی هستهای در دست حکومتی بیثبات و غیرقابلپیشبینی باشد.
رئیسجمهور آمریکا با متهم کردن ایران به "باجگیری جهانی"، دستورات نظامی جدیدی صادر کرد. بنا بر دستورات ترامپ، نیروی دریایی آمریکا موظف به رهگیری و محاصره هر شناوری است که قصد ورود یا خروج از تنگه هرمز را داشته باشد.
همچنین ترامپ، دستور داد هر کشتیای که در آبهای بینالمللی به ایران باج یا حق عبور پرداخت کرده باشد، توقیف شده و از تردد امن آن جلوگیری شود. وی تاکید کرد: هر ایرانی که به سمت ما یا کشتیهای صلحطلب شلیک کند، مستقیماً به جهنم فرستاده خواهد شد.
ترامپ در پیام خود مدعی شد که ایران اکنون در وضعیت ضعیفی قرار دارد و افزود: نیروی دریایی و هوایی آنها از کار افتاده، سیستمهای پدافندی و رادارهایشان بیمصرف شده و بسیاری از رهبرانشان از میان رفتهاند. ارتش ما اکنون بهطور کامل مسلح و آماده است تا کار باقیمانده نیروهای نظامی ایران را یکسره کند.
در پایان، رئیسجمهور آمریکا از رهبری پاکستان برای میزبانی این مذاکرات قدردانی کرد. وی، همچنین مدعی شد که مقامات پاکستانی از او برای "نجات ۳۰ تا ۵۰ میلیون انسان" از یک جنگ ویرانگر احتمالی با هند سپاسگزاری کردهاند.