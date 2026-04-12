شبکه خبری (CBS News) گزارش داد که هیئت عالی‌رتبه ایالات متحده پس از دور فشرده و طولانی مذاکرات با طرف ایرانی، بدون دستیابی به توافق، پایتخت پاکستان را به مقصد واشینگتن ترک کرد.

طبق اطلاعات واصله از مقامات آمریکایی، جرد کوشنر و استیو ویتکوف به همراه تیم فنی خود، پس از ماراتن مذاکراتی که نزدیک به ۲۱ ساعت به طول انجامید، خاک پاکستان را ترک کردند. این خروج در پی عدم پیشرفت در گفتگوها صورت گرفته است.

در همین راستا، جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام‌آباد صراحتاً به بن‌بست رسیدن گفتگوها اذعان کرد. ونس اظهار داشت: ما گفتگوهای جوهری متعددی با ایرانی‌ها داشتیم و این بخش مثبت ماجراست؛ اما خبر بد این است که نتوانستیم به توافق نهایی دست یابیم.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تصریح کرد که مذاکرات مستقیم به پایان رسیده و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای برگزاری دور دوم گفتگوها وجود ندارد.

این نشست‌ها روز شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵) میان هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور در پایتخت پاکستان آغاز شده بود.