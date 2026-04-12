نخستوزیر پاکستان: مذاکرات ایران و آمریکا در بنبست است، اما متوقف نشده است
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، تاکید کرد که مذاکرات صلح میان ایالات متحده و ایران در اسلامآباد، علیرغم پایان یافتن بدون دستیابی به توافق نهایی، همچنان در جریان است و تنها دچار بنبست موقت شده است. همزمان، وزارت امور خارجه پاکستان بر تداوم نقش میانجیگرانه خود برای پایان دادن به درگیریهای منطقهای تاکید کرد.
امروز یکشنبه، ۱۲ آوریل ۲۰۲۶، شهباز شریف در گفتگو با برنامه "Face the Nation" شبکه CBS آمریکا اظهار داشت: مذاکرات به پایان نرسیده، بلکه در حال حاضر در وضعیت بنبست قرار دارد.
این سخنان نشاندهنده تداوم تلاشهای دیپلماتیک برای یافتن راه خروجی از تنشهای فزاینده منطقه است.
از سوی دیگر، اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد که کشورش در روزهای آتی به تسهیل گفتگوها و ارتباطات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ادامه خواهد داد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که "عاصم منیر"، فرمانده ارتش پاکستان، نقش مهمی در میانجیگری چندین دور مذاکرات فشرده و سازنده ایفا کرده است که بامداد یکشنبه به کار خود پایان دادند.
در جبهه مقابل، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا که ریاست هیئت اعزامی واشنگتن را بر عهده داشت، اعلام کرد که این دور از گفتگوها بدون توافق پایان یافته است. ونس، اشاره کرد که اختلافات، بهویژه در خصوص برنامه هستهای ایران، همچنان میان دو طرف پابرجا است.
این تحرکات دیپلماتیک اسلامآباد در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پس از هفتهها درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر، آتشبسی دو هفتهای اعلام کرده است.
پاکستان اکنون در تلاش است تا طرفین را به سوی یک توافق دیپلماتیک جامع سوق دهد.