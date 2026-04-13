پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت انتخاب پاتریارک جدید کلیسای کلدانی در جهان

پرزیدنت مسعود بارزانی با انتشار پیامی، انتخاب پاتریارک مار پۆلس سوم نونا را به عنوان رهبر جدید کلیسای کلدانی در جهان تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است، "به مناسبت انتخاب جناب پاتریارک مار پۆلس سوم نونا به عنوان پاتریارک جدید کلیسای کلدانی در جهان، گرم‌ترین مراتب تبریک خود را به ایشان و تمامی پیروان کلیسای کلدانی در کوردستان، عراق و سراسر جهان تقدیم نموده و برای ایشان در این مسئولیت آرزوی موفقیت دارم.

پرزیدنت بارزانی همچنین افزود: امیدوارم این انتخاب سرآغازی برای تعمیق هرچه بیشتر روحیه همزیستی و مدارا میان تمامی طیف‌ها و جوامع در عراق و کوردستان باشد.

در بخش دیگری از این پیام، ایشان بر حمایت از حقوق تمامی جوامع مذهبی تأکید کرده و خاطرنشان ساختند، "در این مناسبت، بار دیگر بر حمایت قاطع خود از حقوق و خواسته‌های خواهران و برادران مسیحی و تمامی جوامع مذهبی دیگر در عراق و کوردستان تأکید می‌کنیم. اطمینان می‌دهیم که کوردستان طبق سنت همیشگی خود، همچنان به عنوان مهد و محافظ فرهنگ همزیستی، برادری و وفاق میان تمامی طیف‌ها باقی خواهد ماند.