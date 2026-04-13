سنتکام می‌گوید محاصره‌ی دریایی را بر ورود و خروج به بنادر ایران اجرا می‌کند

3 ساعت پیش

در پی شکست مذاکرات اسلام‌آباد، سنتکام اعلام کرد که از امروز محاصره‌ی دریایی همه‌جانبه‌ای را بر تمامی کشتی‌های ورودی و خروجی به بنادر ایران اعمال می‌کند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که از روز دوشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵)، اجرای رسمی محاصره‌ی دریایی بر تمامی کشتی‌هایی را که به بنادر ایران وارد یا از آن‌ها خارج می‌شوند، آغاز می‌کند. این اقدام نظامی به‌عنوان پاسخی مستقیم به شکست مذاکرات اخیر عنوان شده است.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی سنتکام، نیروهای آمریکایی از ساعت ۱۷:۰۰ روز دوشنبه، اعمال این محاصره‌ی دریایی را بر انواع کشتی‌ها در بنادر ایران آغاز می‌کنند. این بیانیه تصریح می‌کند که محدودیت‌های مذکور به‌صورت کاملاً بی‌طرفانه و بر کشتی‌های تمامی کشورهای جهان که قصد ورود به بنادر ایران یا خروج از آن‌ها را در محدوده‌ی آب‌های خلیج فارس و دریای عمان دارند، اعمال خواهد شد.

سنتکام تأکید کرده است که این تصمیم منحصراً بنادر ایران را در بر می‌گیرد و نیروهای ایالات متحده مانع آزادی تردد کشتی‌هایی که از طریق تنگه‌ی هرمز به مقصد سایر بنادر عبور می‌کنند، نخواهند شد. این امر بدان معناست که مسیرهای بین‌المللی انتقال انرژی برای سایر کشورهای منطقه ایمن و محافظت‌شده باقی خواهد ماند.

در همین راستا، نیروی دریایی ایالات متحده از تمامی دریانوردان تجاری درخواست کرده است تا بیانیه‌ها را به‌دقت پیگیری کرده و در زمان فعالیت در دریای عمان و تنگه‌ی هرمز، از طریق کانال ارتباطی ۱۶ (Channel 16) با نیروهای آمریکایی در تماس مستقیم باشند.

این تحرک نظامی پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، به دلیل رد شروط واشنگتن در مذاکرات اسلام‌آباد، تهدید به اعمال محاصره علیه ایران کرده بود؛ رویدادی که به فروپاشی روابط دیپلماتیک و افزایش چشمگیر سطح تنش‌ها در منطقه منجر شده است.