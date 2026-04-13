انتقاد صریح ترامپ از پاپ لئوی چهاردهم
رئیس جمهور آمریکا تنشهای دیپلماتیک میان واشنگتن و واتیکان را تکذیب کرد
رئیسجمهور ایالات متحده در واکنش به درخواست صلح رهبر کاتولیکهای جهان، وی را شخصیتی لیبرال خواند و او را به مماشات با برنامهی هستهای ایران متهم کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که از طرفداران پاپ لئوی چهاردهم نیست. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رهبر کلیسای کاتولیک جهان روز شنبه طی فراخوانی، خواستار پایان درگیریها و برقراری صلح جهانی شده بود.
دونالد ترامپ در پایگاه شکاری مشترک اندروز واقع در ایالت مریلند اظهار داشت: «من از طرفداران سرسخت پاپ لئو نیستم. او شخصیتی بسیار لیبرال است و مردی است که اعتقادی به مبارزه با جرم و جنایت ندارد.» وی همچنین پاپ را متهم کرد که خود را به کشوری نزدیک میکند که در تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای است.
رئیسجمهور ایالات متحده در شبکهی اجتماعی «تروث سوشال» نیز مواضع خود را در برابر خبرنگاران تکرار کرد و نوشت: «من پاپی را نمیخواهم که تصور کند دستیابی ایران به سلاح هستهای امری عادی است.»
روز شنبه، پاپ ۷۰ ساله از رهبران جهان درخواست کرده بود تا به جنگها پایان دهند. وی در پیام خود تأکید کرده بود: «پرستش خود و پول کافی است، قدرتنمایی کافی است، جنگ کافی است.»
تکذیب گزارشها مبنی بر احضار نمایندهی واتیکان
در همین حال، واشنگتن و واتیکان گزارشهای اخیر مبنی بر وجود اختلافات عمیق میان دو نهاد را رد کردهاند. روز جمعه، یک مقام ارشد واتیکان اخبار منتشرشده دربارهی توبیخ شدید فرستادهی کلیسا در آمریکا توسط یک مقام ارشد پنتاگون به دلیل انتقادات پاپ لئو از دولت ترامپ را تکذیب کرد.
پیشتر وبسایت خبری «ذی فری پرس» (The Free Press) گزارش داده بود که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در ماه ژانویه (دی/بهمن)، کاردینال کریستوف پیِر را احضار کرده و وی از سوی البریج کلبی، دستیار وزیر دفاع ایالات متحده در امور راهبردی و سیاسی، مورد توبیخ و سرزنش قرار گرفته است. با این حال، پنتاگون این روایت را رد و آن را تحریفشده توصیف کرد.
بر اساس گزارش ادعایی این رسانه، مقام نظامی آمریکایی به کاردینال گفته بود که ایالات متحده آمریکا «قدرت نظامی لازم برای انجام هر کاری را که بخواهد در اختیار دارد و برای کلیسا بهتر است که در کنار آن بایستد.»