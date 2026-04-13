کاهش شدید درآمدهای نفتی عراق؛ سقوط ۵ میلیارد دلاری در یک ماه

وزارت نفت عراق اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات نفت این کشور در ماه مارس به حدود دو میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با ماه فوریه، کاهشی نزدیک به ۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

امروز دوشنبه، ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵)، شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) در بیانیه‌ای آمار کل صادرات و درآمدهای نفتی ماه مارس را منتشر کرد. بر اساس این گزارش:

مجموع صادرات نفت خام: ۱۸ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۵۱ بشکه.

مجموع درآمد حاصله: بیش از یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۱۲۱ هزار دلار.

جزئیات صادرات به تفکیک مناطق:

میادین مرکزی و جنوبی عراق: ۱۴ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۵۳۴ بشکه.

اقلیم کوردستان (از طریق بندر جیهان ترکیه): یک میلیون و ۲۷۱ هزار و ۲۰۰ بشکه.

میادین کرکوک (از طریق بندر جیهان): ۲ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۲۱۷ بشکه.

این کاهش چشمگیر در حالی رخ می‌دهد که تنها میزان صادرات نفت اقلیم کوردستان در ماه فوریه، ۵ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۶۱۰ بشکه بوده است.