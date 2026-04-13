مسکو: استقرار نیروهای بینالمللی در نیروگاه بوشهر نیازمند موافقت ایران است
در حدود یک ماه گذشته ٣ فروند موشک در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر سقوط کردهاند
وزارت امور خارجهی روسیه اعلام کرد هرگونه اقدام سازمان ملل برای اعزام نیروی محافظ به تاسیسات هستهای بوشهر، تنها با درخواست و مجوز رسمی تهران امکانپذیر خواهد بود.
روز دوشنبه، ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵)، کیریل لوگوینوف، مدیرکل دپارتمان سازمانهای بینالمللی در وزارت امور خارجهی روسیه، تاکید کرد که موافقت کشور میزبان، شرط اساسی و حیاتی برای انجام هرگونه عملیات حفظ صلح از سوی سازمان ملل متحد است. وی تصریح کرد که استقرار نیرو در نیروگاه بوشهر تنها در صورتی عملی خواهد شد که تهران آمادگی خود را برای پذیرش چنین هیئتی اعلام کند. این موضعگیری روسیه در شرایطی مطرح میشود که تاسیسات هستهای بوشهر در مدت اخیر با حملات متعددی مواجه شده است. بر اساس گزارشهای سازمان انرژی اتمی ایران، تنها در ماه مارس، ۳ فروند موشک در اطراف این نیروگاه سقوط کرده است.
در تازهترین تحولات، مقامات ایرانی اعلام کردهاند که این نیروگاه برای چهارمین بار هدف قرار گرفته است که در پی آن ۱ نفر کشته شده و خسارات مادی گستردهای به تاسیسات وارد آمده است؛ رویدادی که هشدارهای جدی را دربارهی احتمال وقوع یک فاجعهی هستهای در منطقه به دنبال داشته است.
در همین راستا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از تمامی طرفها خواسته است تا برای حفظ منطقه از خطر حوادث هستهای، نهایت خویشتنداری را از خود نشان دهند. همزمان، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روسی «روساتم» که مدیریت این نیروگاه را بر عهده دارد، تاکید کرد که وضعیت امنیتی منطقهی بوشهر به طور مداوم در حال وخیمتر شدن است و این مسئله خطرات فزایندهای را متوجه نیروگاه میکند. وی هشدار داد که در صورت هدف قرار گرفتن این تاسیسات از سوی اسرائیل و آمریکا، نشت تشعشعات هستهای آسیبهای جبرانناپذیری به ایران و کل منطقه وارد خواهد کرد.