وزیر امور خارجهی ترکیه از جدیت ایران و آمریکا برای دستیابی به آتشبس خبر داد
ارزیابی ترکیه از مذاکرات تهران و واشنگتن
وزیر امور خارجهی ترکیه از جدیت ایران و آمریکا برای دستیابی به آتشبس خبر داد. همزمان، آمریکا در واکنش به بنبست مذاکرات، از آغاز محاصرهی دریایی بنادر ایران خبر داده است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجهی ترکیه، امروز دوشنبه، ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵)، در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که ایران و ایالات متحده آمریکا در موضوع دستیابی به آتشبس جدی هستند و ضرورت این اقدام را درک میکنند.
وزیر امور خارجهی ترکیه با اشاره به اینکه احتمال دستیابی به یک آتشبس طولانیمدت وجود دارد، در عین حال هشدار داد که ممکن است اسرائیل به مانعی بر سر راه این روند تبدیل شود.
هاکان فیدان در ادامهی سخنان خود تاکید کرد: «رسیدن مسئلهی غنیسازی اورانیوم ایران به مرحلهی (همهچیز یا هیچچیز) در مذاکرات، ممکن است مشکلات بزرگی ایجاد کند.»
از سوی دیگر، روزنامهی والاستریت ژورنال امروز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، بهعنوان ابزاری برای شکستن بنبست مذاکرات، در حال بررسی گزینهی آغاز حملات نظامی محدود به ایران و اعمال محاصرهی دریایی بر تنگهی راهبردی هرمز است.
این اقدام دونالد ترامپ پس از آن مطرح میشود که مذاکرات میان واشنگتن و تهران در کشور پاکستان با شکستی موقت مواجه شد. مقامات آمریکایی میگویند که حملهی همهجانبه گزینهای دور از ذهن است، زیرا به بیثباتی منطقه میانجامد؛ اما حملات محدود و محاصرهی موقت در دست بررسی قرار دارند.
در تازهترین تحولات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که از ساعت ۱۰:۰۰ دوشنبهشب به وقت آمریکا، بنادر ایران را تحت محاصرهی دریایی قرار میدهد.
سنتکام توضیح داده است که این محاصره بهصورت کاملاً بیطرفانه بر تمامی کشتیهایی که به سمت بنادر ایران حرکت میکنند یا از آنها خارج میشوند، اعمال خواهد شد. با این حال، به کشتیهایی که میان سایر بنادر بینالمللی تردد میکنند و تنها از تنگهی هرمز میگذرند، اجازهی عبور داده میشود.
بر اساس دادههای پلتفرمهای رصد ترافیک دریایی، تردد کشتیها در تنگهی هرمز بهطور چشمگیری کاهش یافته است. از زمان اعلام آتشبس اولیه تاکنون، تنها حدود ۴۰ کشتی تجاری از این گذرگاه عبور کردهاند که این مسئله نشاندهندهی شدت تنشها و پیامدهای تصمیم جدید آمریکا بر امنیت دریانوردی منطقه است.