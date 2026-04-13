گام تاریخی در استرالیا؛ انتصاب نخستین زن به عنوان فرمانده کل نیروی زمینی

در یک اقدام بی‌سابقه و تاریخی، دولت استرالیا برای نخستین بار در تاریخ ۱۲۵ ساله ارتش این کشور، یک زن را به عنوان فرمانده کل نیروی زمینی منصوب کرد. این تصمیم در راستای برنامه‌های دولت برای تقویت نقش زنان در نهادهای نظامی اتخاذ شده است.

روز دوشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۲۶، دولت استرالیا اعلام کرد که سرلشکر "سوزان کویل" که در حال حاضر رئیس بخش توانمندی‌های مشترک است، در ماه ژوئیه جایگزین سرلشکر "سایمون استوارت" شده و رسماً کار خود را به عنوان فرمانده ارتش آغاز خواهد کرد.

انتصاب سوزان کویل در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای نظامی استرالیا برای افزایش حضور زنان تلاش می‌کنند؛ همزمان، ارتش این کشور با موجی از اتهامات مربوط به آزار جنسی و تبعیض روبروست. اکتبر گذشته، یک شکایت دسته جمعی علیه نیروهای دفاعی استرالیا (ADF) ثبت شد که در آن ارتش به عدم محافظت از هزاران افسر زن در برابر سوءرفتار و تبعیض سیستماتیک متهم شده بود.

"آنتونی آلبانیزی"، نخست‌وزیر استرالیا در این باره گفت: از ماه ژوئیه، برای اولین بار در تاریخ ۱۲۵ ساله ارتش استرالیا، ما صاحب اولین فرمانده زن خواهیم بود. همچنین "ریچارد مارلز"، وزیر دفاع استرالیا، این اقدام را "لحظه‌ای تاریخی و عمیق" توصیف کرد.

سوزان کویل ۵۵ ساله، از سال ۱۹۸۷ پیوسته به ارتش است و سابقه درخشانی در پست‌های عالی فرماندهی دارد. وزیر دفاع تأکید کرد که او اولین زنی است که هدایت یکی از شاخه‌های اصلی نیروهای مسلح را بر عهده می‌گیرد. در حال حاضر زنان ۲۱٪ از نیروهای دفاعی استرالیا و ۱۸.۵٪ از پست‌های ارشد مدیریتی را تشکیل می‌دهند. هدف استرالیا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی زنان تا سال ۲۰۳۰ است.