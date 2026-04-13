شکاف در جبهه غرب؛ بریتانیا مقابل طرح ترامپ برای محاصره هرمز ایستاد

نخست‌وزیر بریتانیا در یک مصاحبه رادیویی اعلام کرد که کشورش به هیچ وجه از اعمال محاصره بر تنگه هرمز و بنادر ایران حمایت نمی‌کند.

امروز دوشنبه، ۱۳ آوریل ۲۰۲۶، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر، تاکید کرد کە محاصره تنگه هرمز برخلاف خواسته‌های آنهاست و تنها با باز ماندن هرمز می‌توانند قیمت انرژی را کاهش داده و معیشت مردم را بهبود بخشند.

در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اقدام ترامپ تلاشی برای افزایش قیمت انرژی در اروپا و بریتانیا به عنوان انتقام از عدم حمایت لندن و بروکسل از آمریکا است؟ نخست‌وزیر گفت: مهم‌ترین مسئله این است که جامعه جهانی را پیرامون این پرونده متحد کنیم تا تنش‌ها کاهش یافته و تنگه هرمز باز بماند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش کشتی‌هایی را که به بنادر ایران تردد می‌کنند، تحت محاصره قرار می‌دهد.

وی، افزود که این محاصره از ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز ۱۳ آوریل به وقت شرقی آمریکا (ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اربیل) آغاز می‌شود و نیروی دریایی آمریکا تمامی کشتی‌هایی را که قصد ورود یا خروج از تنگه هرمز دارند، متوقف خواهد کرد.

در پی این تنش‌ها، قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۶.۷۱ دلار (۷.۰۵٪) افزایش، به ۱۰۱.۹۱ دلار در هر بشکه رسید.