تکاپوی اروپا در پی بحران خاورمیانه؛ ائتلاف دریایی در تنگهی هرمز و تدابیر اقتصادی آلمان
مهکرون از برگزاری یک کنفرانس بینالمللی با همکاری بریتانیا در روزهای آینده خبر داد
در پی تشدید تنشها میان ایران و آمریکا، فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از تنگهی هرمز ائتلاف دریایی تشکیل میدهند و آلمان برای مقابله با بحران انرژی، مالیات سوخت را کاهش داد.
روز دوشنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۵ فروردین ۱۴۰۵)، رهبران کشورهای اروپایی در واکنش به پیامدهای جنگ میان ایران و آمریکا و خطرات پیرامون تنگهی هرمز، تدابیر امنیتی و اقتصادی جدیدی را در دستور کار خود قرار دادند.
ائتلاف چندملیتی برای تامین امنیت تنگهی هرمز
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» از برگزاری یک کنفرانس بینالمللی با همکاری بریتانیا در روزهای آینده خبر داد. هدف از این نشست، تشکیل یک نیروی چندملیتی با ماهیت صلحآمیز برای محافظت از تردد ناوگانهای دریایی و بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگهی هرمز عنوان شده است.
رئیسجمهوری فرانسه با تاکید بر اینکه ماموریت این نیروی بینالمللی صرفاً دفاعی و کاملاً مستقل از طرفهای درگیر در مناقشه خواهد بود، تصریح کرد که این هیئت هر زمان که شرایط اقتضا کند، آمادهی استقرار است. امانوئل مکرون همچنین خواستار پرهیز از هرگونه تعلل برای دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک سریع و پایدار برای پایان دادن به درگیریهای خاورمیانه شد و افزود که جهان نیازمند توافقی قدرتمند برای تضمین صلح و امنیت همگانی است.
پیامدهای جنگ بر اقتصاد آلمان و کاهش مالیات سوخت
همزمان با تحرکات دیپلماتیک، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نسبت به آثار مخرب و طولانیمدت این درگیریها بر اقتصاد کشورش هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که اقتصاد آلمان به دلیل بحران انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه با چالشهای بسیار دشواری روبهرو شده است و پیامدهای آن حتی پس از پایان جنگ نیز احساس خواهد شد.
صدراعظم آلمان روز دوشنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۵ فروردین ۱۴۰۵)، اعلام کرد که دولت بهمنظور کاهش فشار مالی ناشی از تورم بر شهروندان، مالیات انرژی بر سوخت را بهطور موقت کاهش میدهد. بر اساس این تصمیم، مالیات هر لیتر بنزین و گازوئیل به مدت دو ماه به میزان ۰/۱۷ یورو کاهش مییابد. فریدریش مرتس تاکید کرد که برلین تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا این جنگ پایان یافته و ثبات به منطقه و بازارهای جهانی بازگردد.
این اقدامات راهبردی از سوی کشورهای اروپایی در شرایطی اتخاذ شده است که تهدیدها مبنی بر انسداد تنگهی هرمز و اعمال محاصرهی دریایی، موجب روند صعودی چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی شده و خطرات بزرگی برای تجارت بینالملل و امنیت انرژی ایجاد کرده است.