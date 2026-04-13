روسیە درباره‌ی بحران بی‌سابقه درپی انسداد تنگه‌ی هرمز خبر داد

معاون دبیر شورای امنیت روسیه با اشاره به پیامدهای تنش در خاورمیانه، هشدار داد که بسته شدن تنگه‌ی هرمز می‌تواند بحران بی‌سابقه‌ای در امنیت غذایی جهان ایجاد کند.

شورای امنیت روسیه نسبت به پیامدهای مخرب تنش‌های خاورمیانه بر امنیت غذایی در سطح بین‌المللی هشدار داد و اعلام کرد که تداوم این بحران به افزایش چشمگیر شمار گرسنگان در جهان منجر خواهد شد.

الکساندر ماسلینیکوف، معاون دبیر شورای امنیت روسیه، روز دوشنبه، ١٣ آوریل ۲۰۲۶ (۲٤ فروردین ۱۴۰۵)، در این باره اظهار داشت: «افزایش قابل‌توجه هزینه‌ی حمل‌ونقل دریایی، عاملی منفی و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی جهان به شمار می‌رود؛ چراکه این موضوع تاثیر مستقیمی بر میزان سودآوری و تولیدات تجارت کشاورزی خواهد داشت.»

این مقام ارشد روس خاطرنشان کرد که اگر تنگه‌ی هرمز برای مدت سه ماه یا بیشتر مسدود شود، کشورهای منطقه با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد. وی همچنین هشدار داد که ادامه‌ی این بحران موجب می‌شود ۴۵ میلیون نفر دیگر در سراسر جهان به چرخه‌ی گرسنگی افزوده شوند و به این ترتیب، آمار جهانی گرسنگان به رقم بی‌سابقه و خطرناک ۶۷۳ میلیون نفر خواهد رسید.

ماسلینیکوف با تاکید بر اینکه روسیه از جایگاه قدرتمندی برای افزایش صادرات مواد غذایی به کشورهای خاورمیانه، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برخوردار است، افزود: «با تشدید درگیری‌ها، نیروهای مخرب خارجی تلاش می‌کنند تا به‌صورت مصنوعی امنیت غذایی داخلی روسیه را مختل کرده و به آن آسیب برسانند.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که به دلیل تنش‌های میان ایران و آمریکا و تهدیدهای موجود علیه آب‌راه‌های بین‌المللی، نگرانی‌های جهانی درباره‌ی افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت به بالاترین حد خود رسیده است.