افزایش قیمت نفت در پی تهدید ترامپ به مسدود کردن تنگه هرمز
اربیل (کوردستان۲۴) ـ قیمت نفت امروز دوشنبه ۱۳ آوریل با اجرایی شدن محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرد.
تنشهای ژئوپلیتیکی پس از آن تشدید شد که مذاکرات آتشبس بین واشنگتن و ایران در آخر هفته شکست خورد و امیدها برای پایان پایدار جنگی که اقتصادهای جهان را تهدید کرده بود، از بین رفت.
معاملهگران میگویند که چشمانداز تورم گسترده ناشی از افزایش قیمت نفت و اختلالات عرضه، توجه را به درآمد شرکتها نیز جلب کرده است، به طوری که تعدادی از شرکتهای برتر این هفته شروع به گزارش نتایج سه ماهه اول خود کردهاند.
نگرانیها با شروع محاصره نسبی تنگه هرمز - که یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند - توسط ایالات متحده از امروز دوشنبه افزایش یافته است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در پلتفرم ایکس اعلام کرد: "این محاصره به طور بیطرفانه علیه کشتیهای همه کشورها که به بنادر و مناطق ساحلی ایران وارد یا از آن خارج میشوند، از جمله تمام بنادر ایران در خلیج فارس و خلیج عمان، اعمال خواهد شد."
با این حال، این امر به کشتیهایی که از ایران نمیآیند یا به ایران نمیروند اجازه میدهد از این تنگه عبور کنند.
این تهدید در حالی مطرح میشود که تهران از زمان آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه، تنگه هرمز را به طور مؤثر به روی جریان نفت و سایر ترافیکها بسته است.
قیمت جهانی نفت روز دوشنبه بیش از شش درصد افزایش یافت.
