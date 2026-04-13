آرایش جنگی جدید آمریکا در منطقه؛ خلیج فارس خالی و دریای سرخ تحت نظارت

آژانس خبری اسوشیتد پرس، به نقل از یک مقام ارشد در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گزارش داد که واشینگتن نیروی نظامی و دریایی گسترده‌ای را در منطقه خاورمیانه مستقر کرده است. این اقدام با هدف اطمینان از اجرای تصمیمات مربوط به محاصره دریایی و حفظ امنیت منطقه صورت گرفته است.

طبق اطلاعات این مقام مسئول، با وجود حضور نیروهای فراوان در بخش‌های مختلف خاورمیانه، در حال حاضر خلیج فارس از کشتی‌های جنگی آمریکا خالی است و این نیروها در دیگر نقاط استراتژیک توزیع شده‌اند.

نیروهایی که اکنون در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند عبارتند از:

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن: که به عنوان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا برای هرگونه رویارویی هوایی یا دریایی در منطقه عمل می‌کند.

۱۱ کشتی ناوشکن جنگی: مأموریت اصلی آن‌ها مقابله با حملات موشکی و تأمین امنیت مسیر نفت‌کش‌هاست.

۳ کشتی تهاجمی آبی-خاکی: این کشتی‌ها برای عملیات پیاده‌سازی نیرو و مداخلات سریع آماده شده‌اند.

یک کشتی ویژه جنگ ساحلی: جهت حفاظت از مناطق نزدیک به سواحل.

این تحرکات نظامی پنتاگون نشان‌دهنده تشدید نظارت‌های دریایی و آمادگی برای هرگونه سناریوی غیرمنتظره در مناطق پرتنش است.