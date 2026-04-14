پیام نخستوزیر عراق در سالگرد انفال: جنایتی نژادپرستانه علیه ملت کورد
سوادنی بر لزوم حفظ وحدت و همزیستی مسالمتآمیز در عراق تأکید کرد
محمد شیاع سودانی در سیوهشتمین سالگرد عملیات انفال، این فاجعه را اقدامی نژادپرستانه از سوی رژیم دیکتاتوری پیشین خواند و بر لزوم حفظ وحدت و همزیستی مسالمتآمیز در عراق تأکید کرد.
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، روز سهشنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۵ فروردین ۱۴۰۵)، به مناسبت سیوهشتمین سالگرد عملیات انفال، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی ایکس، یاد قربانیان این جنایت را گرامی داشت و تأکید کرد که این فاجعه با اندوهی عمیق و دردی بزرگ یادآوری میشود.
نخستوزیر عراق در پیامِ خود تصریح کرد که امروز یادآور جنایتی نژادپرستانه است که توسط رژیم دیکتاتوری سرنگونشده و باندهای جنایتکارِ آن علیه فرزندان ملت کورد انجام گرفت. محمد شیاع سودانی افزود که بیش از سه دهه پیش، ملت صلحطلب کورد در شهرها و روستاها با شنیعترین اشکال کشتار و شکنجه روبهرو شدند؛ اقداماتی که تمامی ارزشهای انسانی و موازین قانونی را زیر پا گذاشت.
وی در بخش دیگری از پیامِ خود به اهمیت همبستگیِ کنونی در عراق اشاره کرد و گفت: «امروز به وحدتِ کشورمان و برادریِ میانِ طیفها و ملتهایِ گوناگون افتخار میکنیم. در چارچوبِ یک نظام دموکراتیک و قانون اساسی، تمامی عراقیها با کرامت، آزادی و بدون هیچگونه تبعیضی زندگی میکنند.»
انتشار پیام نخستوزیر عراق در شرایطی صورت میگیرد که هر ساله در این مناسبت، بر ضرورت جبران خسارتِ خانوادهی قربانیان انفال و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در عراق تأکید میشود.