نچیروان بارزانی عملیات انفال مردم کوردستان را تلاش برای نابودی یک ملت نامید

4 ساعت پیش

نچیروان بارزانی در سالگرد عملیات انفال، این فاجعه را تلاش برای نابودی یک ملت خواند و بر لزوم معرفی آن به‌عنوان نسل‌کشی در سطح بین‌المللی و حفظ اتحاد داخلی تأکید کرد.

روز سه‌شنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۵ فروردین ۱۴۰۵)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، به مناسبت سی‌وهشتمین سالگرد عملیات انفالِ منطقه‌ی گرمیان، پیامی رسمی صادر کرد. وی در این پیام تأکید کرد که انفال تنها یک جنایت نبود، بلکه تلاشی بی‌ثمر برای نابودیِ کاملِ یک ملت صلح‌طلب بود که زخم‌هایِ آن همچنان بر پیکره‌ی میهن باقی است.

رئیس اقلیم کوردستان در پیامِ خود با ادای احترام به روحِ بیش از ۱۸۲ هزار کودک، زن، مرد و جوانِ بی‌گناه در مناطق کوردستانی که قربانیِ این جنایتِ هولناکِ رژیم پیشین عراق در سال ۱۹۸۸ شدند، با خانواده‌ی صبورِ آنان ابراز همدردی کرد. نچیروان بارزانی با اشاره به مصوبه‌ی دادگاه عالی کیفری عراق، تصریح کرد: «تأکید می‌کنیم که جبران خسارتِ مادی و معنویِ خانواده‌ی قربانیان، از مسئولیت‌هایِ دولت فدرال عراق است.»

وی در خصوص اقداماتِ بین‌المللی و انسانیِ مرتبط با این فاجعه افزود: «در سطح بین‌المللی به تلاش‌هایِ خود برای شناساییِ انفال به‌عنوان نسل‌کشی ادامه خواهیم داد. همچنین به‌عنوان یک وظیفه‌ی انسانی و ملی، در روندِ جست‌وجو و بازگرداندنِ پیکرهایِ پاکِ شهدا به آغوش میهن کوتاهی نخواهیم کرد و باید از هر امکانی برای خدمتِ بیشتر به خانواده‌ی انفال‌شدگان بهره گرفت.»

نچیروان بارزانی در پایانِ پیامِ خود، بر لزوم حفظ دستاوردها تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که صیانت از ساختارِ قانونیِ اقلیم کوردستان، تنها از طریقِ همبستگی و اقدامِ مشترکِ تمامیِ احزابِ سیاسی و طیف‌ها امکان‌پذیر است؛ امری که بزرگ‌ترین وفاداری به خونِ شهدا و تضمین‌کننده‌ی آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌هایِ آینده محسوب می‌شود.