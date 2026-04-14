مسرور بارزانی در سی وهشتمین سالگرد نسلکشی انفال بر حفظ دستاوردهای مردم کوردستان تأکید کرد
درخواست مسرور بارزانی از دولت عراق برای جبران خسارت خانوادههای قربانیان انفال
نخستوزیر اقلیم کوردستان در سی و هشتمین سالگرد نسلکشی انفال، ضمن تأکید بر حفظ دستاوردهای کنونی، از بغداد خواست تا به مسئولیتهای اخلاقی و قانون اساسی خود در قبال بازماندگان این فاجعه عمل کند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز سهشنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۵ فروردین ۱۴۰۵) با انتشار پیامی به مناسبت سالگرد فاجعهی انفال و نسلکشی مردم کوردستان، خواستار جبران خسارت شایستهی خانوادههای قربانیان از سوی دولت فدرال عراق شد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در این پیام با اشاره به ابعاد گستردهی جنایات رژیم پیشین عراق، دستاوردهای امروز اقلیم کوردستان را نتیجهی مبارزات و خون هزاران شهید دانست و بر لزوم آگاهی نسلهای آینده از این واقعیت تاریخی تأکید کرد. وی همچنین از دولت فدرال عراق خواست تا با پایبندی به قانون اساسی، غرامت خانوادههای آسیبدیده را پرداخت کند.
متن کامل پیام نخستوزیر اقلیم کوردستان:
«حملات بدنام انفال، یکی از ددمنشانهترین کارزارهای پاکسازی نژادی و نسلکشی بود که از سوی رژیم پیشین عراق علیه مردم کوردستان انجام شد و به مفقودالاثر شدن و شهادت هزاران فرد بیگناه و همچنین ویرانی هزاران روستا در کوردستان انجامید.
این نسلکشی و قتلعامهایی که علیه مردم کوردستان صورت گرفت، باید همواره در یادهایمان زنده بماند. نسلهای ما باید بدانند که دستاوردهای کنونیمان بهآسانی به دست نیامدهاند و لطف و صدقهی هیچکس نبودهاند، بلکه این دستاوردها ثمرهی مبارزه و خون هزاران شهید سرفراز کوردستان است.
در این سالگرد، بار دیگر تأکید میکنیم که دولت عراق باید به مسئولیت اخلاقی و قانون اساسی خود عمل کرده و بهشکلی شایسته، خسارات خانوادهها و بستگان شهدا و قربانیان انفال در کوردستان را جبران کند.
در سی و هشتمین سالگرد انفال، درود میفرستیم بر ارواح پاک قربانیان انفال و تمامی شهدای کوردستان.»