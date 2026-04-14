عملیات انفال تجربه‌ای تلخ و آموزنده بود

3 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی به‌مناسبت سی و هشتمین سالگرد فاجعه‌ی انفال، ضمن تأکید بر لزوم شناسایی بین‌المللی این نسل‌کشی، پرداخت غرامت به قربانیان را از وظایف دولت عراق دانست.

پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی رسمی به‌مناسبت سی و هشتمین سالگرد عملیات انفال در منطقه‌ی گرمیان، این رویداد تاریخی را زخمی عمیق بر پیکره‌ی مردم کوردستان توصیف کرد. ایشان با اشاره به ابعاد گسترده‌ی این جنایت سیستماتیک، خواستار ارائه‌ی تضمین‌های قطعی از سوی دولت عراق برای عدم تکرار چنین فجایعی و جبران خسارات وارده به ملت کورد شد.

زخمی عمیق بر پیکره‌ی کوردستان

عملیات انفال که در دهه‌ی هشتاد میلادی توسط رژیم پیشین بعث به اجرا درآمد، به جان‌باختن و مفقودالاثر شدن ده‌ها هزار شهروند کورد انجامید. پرزیدنت بارزانی در پیام خود با یادآوری این جنایت، بر ابعاد مختلف آن از جمله تغییرات جمعیتی و ویرانی زیرساخت‌های مناطق کوردستانی تأکید کرده است.

لزوم شناسایی بین‌المللی و پرداخت غرامت

در بخش دیگری از این پیام، بر اهمیت تاریخی این رویداد به‌عنوان یک تجربه‌ی تلخ اما آموزنده برای نسل‌های آینده تأکید شده است. پرزیدنت بارزانی تصریح کرده است که دولت عراق وظیفه دارد در راستای التیام این زخم‌ها، غرامت این نسل‌کشی را پرداخت کند و جامعه‌ی جهانی نیز باید این فاجعه را به‌طور رسمی به‌عنوان «جینوساید» (نسل‌کشی) به رسمیت بشناسد.

متن کامل پیام پرزیدنت بارزانی به شرح زیر است:

«به نام خداوند بزرگ و مهربان

انفال زخمی عمیق در قلب تمام مردم کوردستان است و یکی از بزرگ‌ترین جنایاتی به شمار می‌رود که از سوی حاکمان پیشین عراق به‌صورت سیستماتیک و هدفمند علیه مردم کوردستان اعمال شد. در نتیجه‌ی این اقدام غیرانسانی، ۱۸۲ هزار شهروند کورد بدون ارتکاب هیچ جرمی و تنها به دلیل کورد بودن، مفقودالاثر و شهید شدند. همچنین بمباران شیمیایی، تعریب (عربی‌سازی)، اخراج اجباری، تغییرات جمعیتی، ویرانی هزاران روستا و تلاش برای نابودی تمام بنیان‌های زندگی در کوردستان، بخش دیگری از جنایاتی بود که دولت پیشین عراق علیه مردم کوردستان انجام داد.

انفال ظلمی بسیار بزرگ و در عین حال درسی مهم برای نسل‌های کنونی و آینده است که تحت هیچ شرایطی نباید فراموش شود. ضروری است که این جنایت در سطح بین‌المللی به‌عنوان نسل‌کشی شناخته شود و در سطح عراق نیز این اطمینان حاصل گردد که چنین جنایاتی علیه مردم کوردستان هرگز تکرار نخواهد شد. همچنین، جبران خسارات و پرداخت غرامتِ فاجعه‌ی انفال و نسل‌کشی انجام‌شده علیه ملت ما، از وظایف دولت عراق است.

در سی و هشتمین سالگرد فاجعه‌ی انفال، هزاران درود به روح پاک شهدای انفال و تمام شهدای کوردستان می‌فرستیم و شریک غم و درد خانواده‌ها و بستگان سرافراز قربانیان انفال هستیم.

مسعود بارزانی

۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۵ فروردین ۱۴۰۵)»