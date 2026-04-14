علی حسین: پارت دموکرات کوردستان همواره خواستار اتحاد کوردها در بغداد بوده است
عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان سازش در مورد مسئلهی کرکوک را خط قرمز نامید
علی حسین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، ضمن انتقاد از رویهی انتخاب رئیسجمهور عراق، تاکید کرد که این حزب همواره خواستار حضور یکپارچهی نمایندگان کوردستان در بغداد بوده و بر سر منافع ملی از جمله مسئلهی کرکوک سازش نخواهد کرد.
علی حسین، عضو دفتر سیاسی و مسئول دفتر سازماندهی سلیمانیه-حلبچهی پارت دموکرات کوردستان، روز سهشنبه ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۵ فروردین ۱۴۰۵)، در یک نشست خبری به تشریح مواضع این حزب پس از تحولات اخیر سیاسی در عراق پرداخت.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای مشترک میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی کوردستان، این دیدارها را گامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: «این نشستها با هدف ارزیابی دقیق وضعیت سیاسی عراق، آیندهی اقلیم کوردستان و روابط دوجانبه برگزار شده و روند گفتگوها برای رسیدن به درک مشترک همچنان ادامه دارد.»
مکانیسم انتخاب رئیسجمهور و لزوم حفظ اتحاد
این عضو ارشد پارت دموکرات کوردستان با اشاره به روند پرالتهاب انتخاب رئیسجمهور عراق، تصریح کرد که پارت دموکرات کوردستان هیچگونه مشکلی با اشخاص ندارد، بلکه مسئلهی اصلی بر سر مکانیسمها است.
وی توضیح داد: «پس از سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲)، یک عرف سیاسی در عراق شکل گرفت که بر اساس آن، ریاستجمهوری سهم کوردها، نخستوزیری سهم اعراب شیعه و ریاست پارلمان سهم اعراب سنی تعیین شد. همانطور که گروههای شیعه و سنی نامزدهای خود را با توافق درونگروهی معرفی میکنند، خواستهی پرزیدنت بارزانی و پارت دموکرات کوردستان نیز این بود که نمایندگان کوردستان با یک نامزد واحد و موضعی یکپارچه به بغداد بروند تا بتوانیم با قدرت بیشتری از حقوق شهروندان دفاع کنیم.»
وی در ادامهی سخنان خود هشدار داد که عدم توافق احزاب کوردستانی بر سر یک نامزد مشترک، باعث شد تا دیگر جریانهای سیاسی عراق برای پست ریاستجمهوری که سهم کوردها است، تصمیمگیری کنند.
علی حسین تاکید کرد: «اگر نامزدها از طریق توافق داخلی کوردستان تعیین نشوند و این امر به معاملات جریانهای غیرکوردستانی گره بخورد، بدون شک این مسئله به ضرر منافع راهبردی اقلیم کوردستان تمام خواهد شد. پارت دموکرات کوردستان خواستار آن بود که نهادهای اقلیم کوردستان یا نمایندگان کورد در پارلمان عراق، خود تصمیمگیرندهی نهایی این جایگاه باشند.»
کرکوک؛ خط قرمز پارت دموکرات کوردستان
مسئول دفتر سازماندهی سلیمانیه-حلبچهی پارت دموکرات کوردستان در پاسخ به پرسشی دربارهی وضعیت کرکوک و تعیین استاندار این شهر گفت: «پارت دموکرات کوردستان هرگز بر سر کرکوک معامله و سازش نکرده است. ما خواهان تعیین استانداری برای کرکوک بودیم که حامل پیام صلح و احقاق حقوق کوردستانیها باشد و بتواند برای اجرای مادهی ۱۴۰ قانون اساسی تلاش کند.»
وی خاطرنشان کرد که پارت دموکرات کوردستان نمیپذیرد شخصی در این جایگاه قرار گیرد که توانایی ایستادگی در برابر ظلم و تامین منافع کرکوکیها را نداشته باشد و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
محکومیت حملات مرزی و دفاع از حاکمیت اقلیم
علی حسین در بخش دیگری از سخنان خود، به حملات و بمبارانهای مداوم در مناطق مرزی اقلیم کوردستان اشاره کرد. وی با تاکید بر لزوم یکپارچگی احزاب در برابر این تهدیدات اظهار داشت: «اگر جریانهای سیاسی دارای موضعی واحد و قاطع بودند، میتوانستیم مانع از تداوم این بمبارانها به مناطق کوردستانی شویم. کسانی که در برابر این حملات سکوت میکنند یا زمینهساز آن هستند، باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.»
وی در پایان با اشاره به عملکرد دولت اقلیم کوردستان یادآور شد که وزرای پارت دموکرات کوردستان با جدیت در نشستهای هیئت وزیران شرکت میکنند.
او تاکید کرد که تشکیل دولتی مقتدر در بغداد به ریاست نخستوزیر جدید، نیازمند آن است که دولت اقلیم کوردستان با انسجام داخلی بتواند حقوق اساسی خود را تامین کرده و مشکلات انباشتهشده با دولت فدرال را از طریق مجاری قانونی حلوفصل نماید.