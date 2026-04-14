رئیس دفتر وزیر بهداشت لبنان در گفتگو با کوردستان ٢٤: آمار تلفات حملات اسرائیل از مرز ۲ هزار نفر گذشت
۶ بیمارستان بر اثر حملات اسرائیل به طور کامل تعطیل شدهاند
رئیس دفتر وزیر بهداشت لبنان در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که بهرغم اعلام آتشبس، حملات اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساختهای درمانی شدت یافته است.
رضا موسوی، رئیس دفتر وزیر بهداشت لبنان، در گفتوگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که با وجود اعلام آتشبس در منطقه، حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه دارد و غیرنظامیان و تیمهای پزشکی بهطور ویژه هدف قرار میگیرند.
وی روز سهشنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۵ فروردین ۱۴۰۵)، تصریح کرد که از آغاز جنگ ایران در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (۶ شهریور ۱۴۰۴)، تاکنون ۲ هزار و ۸۹ نفر در نتیجهی حملات هوایی اسرائیل در لبنان کشته و ۶ هزار و ۷۶۲ نفر زخمی شدهاند.
آمار تلفات غیرنظامیان
به گفتهی رضا موسوی، تفکیک آمار قربانیان بر اساس جنسیت و ردهی سنی نشاندهندهی گستردگی آسیبها به اقشار مختلف جامعه است:
- مردان: ۱۶۷۱ کشته و ۴۹۸۲ زخمی.
- زنان: ۲۵۲ کشته و ۱۱۳۲ زخمی.
- کودکان: ۱۶۶ کشته و ۶۴۸ زخمی.
آسیبهای گسترده به بخش بهداشت و درمان
رئیس دفتر وزیر بهداشت لبنان با تاکید بر اینکه اسرائیل بهطور هدفمند تیمهای پزشکی و امدادی را مورد حمله قرار میدهد، خسارتهای واردشده به این بخش را به شرح زیر اعلام کرد:
- کشته شدن ۸۸ نفر از کارکنان بخش درمان و زخمی شدن ۱۹۵ نفر دیگر.
- انجام ۱۱۶ حمله به انجمنها و گروههای امدادی.
- هدف قرار گرفتن ۲۵ مرکز پزشکی و امدادرسانی.
- آسیب دیدن ۱۰۱ دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی.
- تعطیلی کامل ۶ بیمارستان.
تشدید حملات پس از اعلام آتشبس ایران و آمریکا
این مقام ارشد وزارت بهداشت لبنان خاطرنشان کرد که پس از اعلام آتشبس میان ایالات متحده آمریکا و ایران، حملات اسرائیل به این کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه ابعاد گستردهتری یافته است.
وی افزود که تنها در روز چهارشنبه، ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، بیش از ۱۰۰ حملهی هوایی به خاک لبنان صورت گرفته که در پی آن حدود ۴۰۰ نفر جان خود را از دست دادهاند.
رضا موسوی در پایان، موضع وزارت بهداشت لبنان را اینگونه بیان کرد: «پیام ما این است که به مقابله با این خصومتها ادامه میدهیم و تیمهای پزشکی ما در انجام وظایف خود ثابتقدم هستند. پیام دشمن، پیامی جنایتکارانه است که سالها جریان داشته و موضوع جدیدی نیست؛ ما اسرائیل را بسیار خوب میشناسیم.»