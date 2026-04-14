نخستین گفتوگوی مستقیم لبنان و اسرائیل در واشنیگتن برگزار میشود
سفرای اسرائیل و لبنان در واشینگتن دیدار خواهند کرد
سفرای اسرائیل و لبنان پس از دههها، برای بررسی شرایط آتشبس و امنیت مرزی به میزبانی وزارت امور خارجهی آمریکا دیدار میکنند.
قرار است لبنان و اسرائیل روز سهشنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ (۲۵ فروردین ۱۴۰۵)، در سطح سفرا در مقر وزارت امور خارجهی آمریکا در واشنگتن گفتوگوهای خود را آغاز کنند. این نخستین دیدار دو کشور در این سطح پس از گذشت چندین دهه است؛ با این حال، پیشبینیها برای دستیابی به یک توافق ملموس بسیار ضعیف ارزیابی میشود.
این نشست به سرپرستی مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی آمریکا و با حضور یحییل لیتر، سفیر اسرائیل، ندا حماده معوض، سفیر لبنان در واشنگتن و میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان برگزار میشود. یک مقام وزارت امور خارجهی آمریکا در این باره اعلام کرد که این مذاکرات، نخستین گفتوگوی باز، مستقیم و بلندپایهی میان دو کشور پس از سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) به شمار میرود و هدف از آن، تامین امنیت بلندمدت برای مرزهای شمالی اسرائیل و بازگرداندن حاکمیت کامل به لبنان است.
از سوی دیگر، شوش بدروسیان، سخنگوی دولت اسرائیل تصریح کرد که هدف آنها از این گفتوگوها، خلع سلاح حزبالله و اخراج آن از لبنان است. همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، موافقت خود با گفتوگوی مستقیم را به انحلال توان نظامی حزبالله و دستیابی به یک توافق صلح دائمی مشروط کرده است.
در مقابل، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان ابراز امیدواری کرد که در این نشست بر سر برقراری آتشبس توافق شود تا زمینهی لازم برای گفتوگوهای مستقیم فراهم گردد؛ این در حالی است که دو کشور از سال ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) تاکنون در وضعیت جنگی قرار دارند.
دیپلماسی آمریکا در شرایطی این نشست را سازماندهی میکند که به دلیل حملات اسرائیل و شکست گفتوگوهای اسلامآباد با ایران در روز یکشنبهی گذشته، در وضعیت دشواری قرار گرفته است. دولت ترامپ بر خلع سلاح حزبالله تاکید دارد و از ناتوانی ارتش لبنان در اجرای این ماموریت ابراز نگرانی کرده است. با وجود این تلاشها، ناظران سطح انتظارات را بسیار پایین میدانند. یک مقام پیشین امنیتی اسرائیل با اشاره به دشواریِ دستیابی به توافق، پیشبینی کرد که اسرائیل یک منطقهی حائل در جنوب لبنان ایجاد خواهد کرد؛ مشابه وضعیتی که اکنون در غزه وجود دارد.
این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، روز گذشته (دوشنبه) خواستار لغو این مذاکرات شد و آن را بیفایده توصیف کرد.
جنگ اخیر میان حزبالله و اسرائیل از ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد؛ زمانی که حزبالله در واکنش به کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان حملهی مشترک آمریکا و اسرائیل به تهران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، اسرائیل را هدف حملات موشکی قرار داد. از آن زمان، اسرائیل با حملات هوایی گسترده و آغاز عملیات زمینی در جنوب لبنان به این اقدام پاسخ داده است که این درگیریها تاکنون منجر به کشته شدن بیش از ۲۰۰۰ نفر و آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است.