معامله بر سر کرکوک؛ توافق پنهانی بافل طالبانی و جریانات ترکمن و سنی

منابع آگاه در گفتگو با "کوردستان ۲۴" از جزئیات یک توافق سیاسی پرده برداشته‌اند که بر اساس آن، اتحادیه میهنی کوردستان در ازای کسب پست ریاست‌جمهوری عراق، از کرکوک عقب‌نشینی کرده است.

بر اساس این گزارش، در چارچوب توافق میان بافل طالبانی، محمد حلبوسی، قیس خزعلی و ریان کلدانی، مقرر شده است که اتحادیه میهنی برای جلب حمایت جریانات ترکمن و سنی جهت ریاست‌جمهوری "نزار آمیدی"، پست استانداری کرکوک را واگذار کند. این معامله که با میانجی‌گری محمد حلبوسی صورت گرفته، با هدف نزدیکی اتحادیه میهنی به ترکیه انجام شده و در مقابل، دو نماینده ترکمن پارلمان عراق به کاندیدای این حزب رای داده‌اند.

طبق این توافق، اتحادیه میهنی در ازای چشم‌پوشی از استانداری، خواستار مناصبی همچون معاونت استاندار، فرماندهی پلیس کرکوک و فرمانداری شهرستان‌های دوبز و داقوق شده است. بافل طالبانی نیز در همین راستا با "محمد سمعان" رئیس جبهه ترکمن در بغداد دیدار کرده تا مکانیسم اجرایی این توافق را نهایی کند.

بر اساس این طرح، از ماه ژوئن امسال، پست استانداری به مدت ۷ ماه به ترکمن‌ها واگذار می‌شود و پس از آن تا زمان انتخابات شوراهای استانی در اختیار اعراب سنی قرار خواهد گرفت.

انتشار این خبر موجی از خشم را در میان احزاب کوردی و حتی بدنه داخلی اتحادیه میهنی برانگیخته است. منتقدان، این اقدام را "شکستی بزرگ" برای کوردها در کرکوک توصیف می‌کنند.

علی حسین، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در این باره اعلام کرد: جریانی که بدون اجماع ملی و با معامله با جریانات دیگر پست ریاست‌جمهوری را تصاحب کرد، این کار را به قیمت حراج کرکوک و دستاوردهای ملی انجام داده است.

وی، تأکید کرد که کرکوک قلب کوردستان است و پارت دموکرات کوردستان هرگز بر سر هویت این شهر سازش نخواهد کرد.