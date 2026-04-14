نبش یک گور دستهجمعی نیروهای پیشمرگه در نینوا
قرار است در چند روز آینده، یک تیم ویژه و متخصص در استان نینوا عملیات نبش یک گور دستهجمعی را آغاز کنند. گمان میرود این گور حاوی بقایای پیکر شماری از نیروهای پیشمرگه باشد که در دوران جنگ با گروه تروریستی داعش به اسارت درآمده بودند.
بر اساس اطلاعات موجود، این گور دستهجمعی در محدودهی استان نینوا کشف شده و نخستین گور دستهجمعی محسوب میشود که احتمال میرود بقایای پیکر بخشی از پیشمرگههای اسیر را در خود جای داده باشد. روند نبش قبر توسط تیمهای متخصص فنی و حقوقی بهمنظور استخراج و شناسایی هویت بقایای پیکرها انجام خواهد شد.
در دوران جنگ با گروه تروریستی داعش، بیش از ۵۰ نیروی پیشمرگه در جبهههای نبرد به دست این گروه افتادند. هرچند در آن زمان خبر جانباختن شماری از آنها منتشر شد، اما تاکنون سرنوشت بخش عمدهای از آنان نامعلوم باقی مانده است و این اقدام، امیدی برای روشن شدن وضعیت آنها به شمار میرود.
این تحول در حالی است که پیشتر در ۱۳ فوریه ۲۰۲۵، یاسمین منذر، مدیر اداره گورهای دستهجمعی در عراق، اعلام کرده بود که گور دستهجمعی دیگری نیز در حویجه کشف شده است و گمان میرود آنجا نیز بقایای پیکر پیشمرگههای اسیر وجود داشته باشد.
خانوادههای پیشمرگههای مفقودالاثر سالهاست که در انتظار دریافت خبری رسمی درباره سرنوشت فرزندانشان هستند و قرار است پس از نبش قبر، بهمنظور اطمینان از هویت بقایای کشفشده، از آنها نمونهگیری دیانای (DNA) انجام شود.