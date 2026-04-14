تلاشهای دیپلماتیک ماکرون برای احیای مذاکرات و تأمین امنیت تنگه هرمز
رئیسجمهور فرانسه، از رایزنیهای فشرده خود با سران ایران و آمریکا جهت ازسرگیری مذاکرات دیپلماتیک و حفظ آتشبس خبر داد. وی، همچنین اعلام کرد که فرانسه و بریتانیا بهزودی میزبان کنفرانسی مشترک برای تشکیل یک نیروی دریایی بینالمللی جهت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز خواهند بود.
امروز سهشنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۶، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، در پیامی که در شبکه اجتماعی "ایکس" منتشر کرد، اذعان داشت که روز گذشته با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهصورت تلفنی گفتگو کرده است.
ماکرون گفتگوهایش بر احیای مذاکرات اسلامآباد و لزوم ازسرگیری مذاکرات متوقف شده و رفع سوءتفاهمهای موجود، تأکید کردە و همزمان از طرفین برای خویشتنداری و پرهیز از هرگونه تنشزایی جدید، دعوت کرد. وی همچنین. بر اهمیت حیاتی پایبندی تمامی طرفها به توافق آتشبس، بهویژه در جبهه لبنان، تأکید کردە است.
رئیسجمهور فرانسه با اشاره به وضعیت راهبردی منطقه، تصریح کرد که بازگشایی فوری تنگه هرمز بدون هیچگونه پیششرط، محدودیت یا اخذ مالیات، ضرورتی غیرقابلانکار است. وی، افزود که در صورت تحقق این شرایط، مذاکرات باید با سرعت و حمایت تمامی طرفهای ذینفع آغاز شود.
در بخش دیگری از این پیام، ماکرون فاش کرد که روز جمعه آینده (۱۷ آوریل ۲۰۲۶)، فرانسه و بریتانیا بهصورت مشترک میزبان یک ویدیوکنفرانس در پاریس خواهند بود.
هدف از این نشست، گردآوری کشورهایی است که در درگیریهای اخیر مشارکت نداشتهاند تا برای تشکیل یک مأموریت دفاعی چندجانبه همکاری کنند. وظیفه این نیرو، بازگرداندن آزادی کشتیرانی و امنیت تردد در تنگه هرمز به محض مساعد شدن شرایط امنیتی خواهد بود.