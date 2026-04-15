تأکید عربستان بر لزوم برخورد مسئولانه بغداد با تهدیدات پهپادی از خاک عراق
شورای وزیران عربستان سعودی حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق به سوی قلمرو این کشور و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به شدت محکوم کرد.
در نشست این شورا که به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی برگزار شد، تأکید گردید که دولت عراق باید با مسئولیتپذیری کامل در قبال این تهدیدات عمل کند. شورای وزیران، همچنین تصریح کرد که ریاض هرگونه نقض حاکمیت کشورها و تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه را به طور قاطع رد میکند.
این موضعگیری تند شورای وزیران، دو روز پس از آن صورت میگیرد که وزارت امور خارجه عربستان سعودی، صفیه طالب السهیل، سفیر عراق در ریاض را احضار کرد. این اقدام در پی ردیابی و پرتاب پهپادهایی از داخل خاک عراق به سوی کشورهای منطقه انجام شد.
در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۶، کشورهای کویت، امارات، بحرین، عربستان سعودی، قطر و اردن به طور رسمی از دولت عراق خواستند تا اقدامات فوری و بازدارندهای را برای متوقف کردن حملات گروههای مسلح غیرقانونی که از داخل عراق کشورهای همسایه را هدف قرار میدهند، اتخاذ کند.
این تنشهای دیپلماتیک و امنیتی در حالی تشدید شده است که گروههای مسلح غیرقانونی عراقی از اواخر فوریه گذشته، با اعلام همسویی با ایران، رسماً ورود خود را به درگیریهای منطقهای اعلام کردهاند.