عفو عمومی جرایم اقامتی برای اتباع خارجی در اقلیم کوردستان صادر شد
وزارت داخلی دولت اقلیم کوردستان طی ابلاغیهای رسمی، از بخشودگی کامل جرایم مالی برای آن دسته از اتباع خارجی خبر داد که به دلیل شرایط امنیتی و وقوع جنگ، موفق به تمدید ویزا یا کارت اقامت خود نشدهاند.
بر اساس این اطلاعیه که روز سهشنبه، ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ صادر شده، کسانی که کارت اقامت آنها پس از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ منقضی شده، میتوانند تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ با همان کارت قبلی به اقلیم بازگشته و بدون پرداخت جریمه، اقامت خود را تمدید کنند. پس از این تاریخ، ورود آنها مستلزم دریافت ویزای جدید خواهد بود.
همچین اتباع خارجی که به دلیل انقضای گذرنامه یا اقامت ناشی از شرایط جنگی قادر به سفر نبودهاند، تا ۳۰ آوریل فرصت دارند بدون جریمه، مُهر خروج دریافت کنند. همچنین کسانی که مدارکی دال بر تاخیر در امور پاسپورت به دلیل جنگ ارائه دهند، از جریمه معاف میشوند.
طبق این ابلاغیە، مسافرانی که ویزای آنها پس از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ منقضی شده، میتوانند تا پایان آوریل بدون جریمه از مبادی مرزی و فرودگاهها خارج شوند. همچنین امکان تبدیل ویزا به اقامت طبق ضوابط و بدون جریمه فراهم شده است.
این مهلت تنها تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ اعتبار دارد و متقاضیان باید در زمان تعیینشده به ادارات مربوطه مراجعه کنند.