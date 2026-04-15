فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تمرینات فشرده‌ی تفنگداران دریایی در دریای عرب برای اجرای عملیات رهگیری دریایی و محاصره‌ی بنادر ایران خبر داد

1 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) اعلام کرد که تفنگداران دریایی این کشور در حال انجام تمرینات تاکتیکی ویژه‌ی «درگیری نزدیک» در دریای عرب هستند. این تمرینات به‌منظور آمادگی برای مأموریت محاصره‌ی بنادر ایران و جلوگیری از تردد کشتی‌ها انجام می‌شود.

بر اساس اعلام سنتکام، تفنگداران دریایی ایالات متحده بر روی عرشه‌ی ناو تهاجمی «یو‌اس‌اس تریپولی (LHA 7)» در دریای عرب مشغول تمرینات تاکتیکی فشرده هستند. در جریان این تمرینات، نیروهای نظامی توانمندی‌های خود را برای اجرای مأموریت «رهگیری دریایی» ارتقا می‌دهند.

در حال حاضر، ناو جنگی تریپولی مأموریت محاصره‌ی کشتی‌هایی را بر عهده دارد که به بنادر ایران وارد یا از آن‌ها خارج می‌شوند. در بیانیه‌ی سنتکام تأکید شده است که این محاصره به‌صورت کاملاً بی‌طرفانه و بدون تبعیض، در قبال کشتی‌های تمام کشورهای جهان اعمال خواهد شد.