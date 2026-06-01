اخبار مربوط به کناره‌گیری پزشکیان تلاشی دشمنانه توصیف شد

2 ساعت پیش

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران اخبار مربوط به کناره‌گیری رئیس‌جمهور را تلاشی "دشمنانه" برای ضربه زدن به وحدت ملی توصیف کرد.

در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها، الیاس الحضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس"، شایعه‌ی استعفای مسعود پزشکیان را به‌طور کامل رد کرد و اظهار داشت که رئیس‌جمهور با تمام توان مشغول پیشبرد امور کشور و خدمت به مردم است.

هم‌زمان، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در سخنانی با اشاره به وضعیت سخت کنونی، بر ضرورت صداقت با مردم تأکید کرد و گفت: "اگر می‌خواهیم با سختی‌ها روبرو شویم، باید حقایق را با مردم در میان بگذاریم. ما برای هرگونه فداکاری در راه ملت آماده هستیم." وی همچنین بر لزوم کنترل مصرف انرژی بر اساس رهنمودهای رهبری تأکید کرد.

الیاس الحضرتی منشأ این شایعات را رسانه‌های خارجی دانست که هدفشان ایجاد ناامیدی و شکاف میان دولت و ملت است. وی تأکید کرد که مردم ایران در لحظات حساس، فارغ از تفاوت‌های فکری، برای حفظ منافع ملی در کنار یکدیگر می‌ایستند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت ایران تلاش می‌کند با گفتمان "مقاومت و وحدت"، فشارهای داخلی و بین‌المللی را مدیریت کند.