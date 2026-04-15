دونالد ترامپ از تصمیم خود برای بازگشایی دائمی تنگه‌ی هرمز به‌روی کشتیرانی بین‌المللی خبر داد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که چین پذیرفته است ارسال هرگونه سلاح به ایران را متوقف کند.

وی همچنین تأکید کرد که تصمیم دارد تنگه‌ی هرمز را به‌صورت دائمی به‌روی کشتیرانی باز کند و این اقدام را در راستای منافع چین و تمام جهان دانست.

رئیس‌جمهور ایالات متحده با اشاره به روابط مطلوب خود با رئیس‌جمهور چین، اعلام کرد که در هفته‌های آینده به این کشور سفر خواهد کرد.

دونالد ترامپ در این پیام نوشت: «وقتی به آنجا برسم، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، استقبال گرمی از من خواهد کرد؛ ما بسیار هوشمندانه با یکدیگر کار می‌کنیم.»

دونالد ترامپ در بخش دیگری از پیام خود با تأکید بر اینکه همکاری مشترک بسیار بهتر از جنگ است، هشدار داد: «به‌خاطر داشته باشید، اگر مجبور شویم، ما در جنگیدن بسیار ماهر هستیم و از هر کس دیگری بهتر عمل می‌کنیم.»

این اظهارات رئیس‌جمهور ایالات متحده نشانه‌ای روشن از کاهش تنش‌ها در منطقه‌ی خلیج فارس و دستیابی به تفاهمی جدید میان واشنگتن و پکن در خصوص مسئله‌ی ایران و امنیت انرژی در جهان ارزیابی می‌شود.