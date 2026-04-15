محمد خاتمی: ایران وارد مرحلهی جدید و حساسی شده است
خاتمی خواستار اتخاذ مواضع منطقی در شرایط کنونی شد
محمد خاتمی، رئیسجمهور پیشین ایران، در نشستی با هیئت مشاوران خود، مذاکره را نوعی دیگر از دفاع توصیف کرد. وی با تشریح مرحلهی جدید پیشروی کشور تأکید کرد که همه باید در مسیر موفقیت مذاکرات همکاری کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جماران، محمد خاتمی با اشاره به پیامدها و آیندهی جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی آتشبس و توقف جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران گفت: «پس از ۴۰ روز جنگ و حملات گستردهی اسرائیل و ایالات متحده به منابع انسانی، نظامی، اقتصادی و علمی کشور، اکنون با شکوه وارد مرحلهی آتشبس شدهایم که ابعاد جدید جهانی، منطقهای و ملی به خود گرفته است.»
رئیسجمهور پیشین ایران تأکید کرد که نمیتوان شرایط کنونی را با پیشفرضها و چارچوبهای فکری گذشته تحلیل کرد، بلکه باید موضعی درست و کارآمد اتخاذ شود. وی صلح پایدار را روی دیگر یک دفاع همهجانبه دانست که پیچیدگیها و دشواریهای تحقق آن از میدان جنگ نظامی بیشتر است.
محمد خاتمی افزود: «صلح موضوعی فراتر از نبودِ جنگ است؛ نیازمند گفتوگوی واقعی، مذاکرهی منطقی و توافق خردمندانه است و باید ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در بر گیرد. خوشبختانه نهادهای قانونی کشور و دولت در این مرحله گامهای مثبتی برداشتهاند، بنابراین همه باید برای موفقیت این اقدامات همکاری کنند.»
وی با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی اخیر نشان داد دوستان و دشمنان واقعی صلح چه کسانی هستند، گفت: «پاپ لئوی چهاردهم بهصراحت از صلح دفاع کرد و جنگطلبان را مورد انتقاد قرار داد، اما رئیسجمهور ایالات متحده با غرور به او توهین کرد و وی را مورد تهدید قرار داد.» محمد خاتمی در پایان تصریح کرد که ایران وارد مرحلهی جدید و حساسی شده است و باید بهدور از هیجانات زودگذر، بهسوی آیندهای حرکت کرد که در آن تمام مردم با حفظ کرامت در بازسازی کشور مشارکت داشته باشند.
پس از حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) که به کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و شماری از فرماندهان نظامی و مقامهای سیاسی ایران انجامید و به دنبال ۴۰ روز درگیری نظامی، سرانجام در ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) با میانجیگری پاکستان، توافق آتشبس موقت حاصل شد.
همچنین در روزهای ۱۱ و ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ و ۲۳ فروردین ۱۴۰۵)، دور نخست مذاکرات در اسلامآباد با حضور جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، برگزار شد که بدون دستیابی به توافق پایان یافت. تداوم حملات اسرائیل به لبنان و موضوع مسدود شدن تنگهی هرمز، از دلایل اصلی شکست دور نخست این مذاکرات عنوان شده است.