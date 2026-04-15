اعزام هزاران نیروی نظامی جدید ایالات متحده به خاورمیانه
واشینگتن ناوگروه هواپیمابر و هزاران تفنگدار دریایی خود را راهی منطقه کرد
مقامهای ارشد ایالات متحده اعلام کردند که واشینگتن در روزهای آینده هزاران نیروی نظامی جدید را به خاورمیانه اعزام خواهد کرد. این اقدام بهعنوان تلاشی برای افزایش فشارها بر ایران بهمنظور دستیابی به یک توافق جدید ارزیابی میشود.
روزنامهی واشینگتنپست روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) به نقل از چند مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته است ناو هواپیمابر «یواساس جرج دبلیو بوش» را به همراه کشتیهای جنگی اسکورت و حدود ۶ هزار نیروی نظامی، روانهی خاورمیانه کند. بر اساس اطلاعات این روزنامه، انتظار میرود حدود ۴۲۰۰ تفنگدار دریایی دیگر نیز تا پایان ماه جاری میلادی به منطقه برسند.
اعزام این کاروان بزرگ نظامی ایالات متحده در شرایطی صورت میگیرد که مهلت آتشبس موقت میان واشینگتن و تهران در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) به پایان میرسد.
جیمز فوگو، دریاسالار بازنشستهی نیروی دریایی و مسئول مرکز راهبردی دریایی ایالات متحده، در این باره اعلام کرد که استقرار این ناو جنگی و نیروهای تازهنفس، فشارهای سیاسی و نظامی بر تهران را تشدید خواهد کرد تا این کشور برای بازگشت به میز مذاکره و دستیابی به توافق ترغیب شود.
این صفآرایی نظامی نشاندهندهی اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر از سوی واشینگتن در قبال تهران است. ایالات متحده قصد دارد با نزدیک شدن به پایان موعد آتشبس موقت، اهرمهای فشار خود را تقویت کند.
در مقابل، ایران در واکنشی تند به تهدیدهای ایالات متحده اعلام کرده است که نیروهای مسلح این کشور به هرگونه تحرک نظامی که با هدف نقض حاکمیت ملی و برهم زدن امنیت منطقه انجام شود، پاسخی قاطع خواهند داد و در برابر این تهدیدها و فشارها سکوت نخواهند کرد.