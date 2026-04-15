تحریم نشست شورای استان کرکوک توسط پارت دموکرات کوردستان

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان کرکوک در نشست مربوط به تغییر استاندار شرکت نخواهد کرد

3 ساعت پیش

حسن مجید، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان کرکوک، روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) در گفتگویی خبری اعلام کرد که این فراکسیون در نشست فردای شورای استان که به منظور تغییر و جابه‌جایی پست استاندار برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد.

بر اساس دستور کار نشست آتی شورای استان کرکوک، قرار است ریبوار طه مصطفی از سمت خود استعفا داده و محمد سمعان به عنوان استاندار جدید آغاز به کار کند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، با محمد حلبوسی، رئیس حزب تقدم، و ریان کلدانی، رئیس جنبش بابلیون، به توافق رسیده است تا پست استانداری کرکوک از ریبوار طه پس گرفته شده و به محمد سمعان، رئیس جبهه ترکمان‌های عراق، واگذار شود.

بر اساس این توافق، محمد سمعان به مدت هفت ماه این سمت را بر عهده خواهد داشت و پس از آن، پست استانداری به یک شخصیت عرب سنی واگذار خواهد شد تا زمان برگزاری انتخابات آینده‌ی شوراهای استانی در اختیار این طیف باقی بماند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از نشست و توافق ۱۰ اوت ۲۰۲۴ (۲۰ مرداد ۱۴۰۳) در هتل الرشید بغداد میان چهار جریان سیاسی (اتحادیه‌ی میهنی، جنبش بابلیون و حزب تقدم)، اتحادیه‌ی میهنی واگذاری پست استانداری به سایر جریان‌ها را رد می‌کرد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که توافق جدید در حال اجراست و برخی تحلیلگران بر این باورند که اتحادیه‌ی میهنی از طریق این توافق به دنبال عادی‌سازی روابط خود با ترکیه است.

شایان ذکر است که شورای استان کرکوک پس از نشست هتل الرشید بغداد بیش از یک سال است که تشکیل جلسه نداده و نشست پیش‌رو با هدف بازپس‌گیری پست استانداری از کوردها برگزار خواهد شد.