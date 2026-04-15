گزارش اکسیوس از نزدیک شدن واشینگتن و تهران به توافق پایان جنگ

مقامات آمریکایی از پیشرفت گفتگوها با ایران خبر می‌دهند

2 ساعت پیش

منابع آمریکایی از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات واشینگتن و تهران برای دستیابی به توافق چارچوبی خبر می‌دهند؛ هم‌زمان یک هیئت عالی‌رتبه‌ی نظامی پاکستان برای میانجی‌گری وارد تهران شده است.

مقامات آمریکایی روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) در گفتگو با پایگاه خبری اکسیوس اعلام کردند که تیم‌های مذاکره‌کننده‌ی ایالات متحده و ایران در گفتگوهای روز سه‌شنبه به پیشرفت‌های قابل‌توجهی دست یافته‌اند. این پیشرفت‌ها، دو طرف را به امضای یک توافق چارچوبی برای پایان دادن به جنگ نزدیک‌تر کرده است.

این تلاش‌های دیپلماتیک با میانجی‌گری کشورهای پاکستان، مصر و ترکیه در حال انجام است. هدف میانجی‌گران این است که پیش از پایان موعد آتش‌بس در ۲۱ آوریل (۱ اردیبهشت)، اختلافات باقی‌مانده برطرف شده و توافق نهایی حاصل شود. در همین راستا، یک هیئت عالی‌رتبه‌ی نظامی از پاکستان به ریاست عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، برای گفتگو با مقامات ایرانی وارد تهران شده است.

بر اساس گزارش‌ها، تیم مذاکره‌کننده‌ی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، متشکل از جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، استیو ویتکاف، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا و جرد کوشنر، مشاور ارشد، در تماس مداوم با طرف ایرانی بوده و پیشنهادهای جدیدی را تبادل می‌کنند. جی دی ونس در اظهاراتی تازه تأکید کرد: «نسبت به نتایج کنونی احساس بسیار مثبتی دارم و معتقدم طرف مقابل نیز خواهان دستیابی به توافق است.»

مقامات دولت آمریکا تأکید دارند که محاصره‌ی دریایی و توقف صادرات نفت، تهران را وادار به انعطاف کرده است. یک مقام آمریکایی در این باره اظهار داشت: «ایران با بحران شدید مالی و ورشکستگی مواجه است.»

ایران که پیش از این روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، اکنون به دلیل تحریم‌ها با افت شدید صادرات مواجه شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند از کار افتادن تأسیسات جزیره‌ی خارک که مسیر صادرات ۹۰ درصد نفت ایران است، ضربه‌ی سهمگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

گزارش‌های منتشرشده نشان‌دهنده‌ی وضعیت بحرانی در داخل ایران است:

قطعی ۴۷ روزه‌ی اینترنت که روزانه ۵۰ میلیون دلار به اقتصاد این کشور خسارت وارد می‌کند.

حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل که بزرگ‌ترین کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی ایران را از کار انداخته است.

حملات سایبری گسترده به بانک سپه که مسئولیت تأمین حقوق نیروهای مسلح را بر عهده دارد.

مقرر شده است که در روزهای آینده دور جدیدی از مذاکرات مستقیم آغاز شود. مقامات آگاه تأکید دارند که در صورت امضای توافق چارچوبی، تمدید آتش‌بس برای بررسی جزئیات پیچیده‌ی توافق جامع الزامی خواهد بود.