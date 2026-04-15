وزیر امور خارجه‌ی ایران به طور رسمی از هیئت پاکستانی استقبال کرد

2 ساعت پیش

در ادامه‌ی تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از شکست مذاکرات صلح، فرمانده‌ی ارتش پاکستان با پیام جدیدی از سوی ایالات متحده وارد تهران شد و با مقامات عالی‌رتبه‌ی ایرانی دیدار کرد.

رسانه‌های رسمی ایران روز چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) از ورود یک هیئت عالی‌رتبه‌ی پاکستانی به ریاست عاصم منیر، فرمانده‌ی ارتش این کشور، به تهران خبر دادند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که تهران پیش‌تر تأیید کرده بود تبادل پیام‌ها با ایالات متحده از طریق پاکستان در جریان است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، به صورت رسمی از این هیئت استقبال کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هیئت پاکستانی حامل پیام جدیدی از سوی واشینگتن برای مقامات تهران است؛ تحولی که پس از پایان بی‌نتیجه‌ی مذاکرات اواخر هفته‌ی گذشته در اسلام‌آباد رخ داده است.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آغاز دور جدید مذاکرات با ایالات متحده، منوط به ارزیابی نتایج دیدارهای عاصم منیر با مقامات ارشد ایرانی خواهد بود. این منبع همچنین تأکید کرد که تثبیت آتش‌بس در لبنان به عنوان نشانه‌ای مثبت برای تصمیم‌گیری ایران در ادامه‌ی مذاکرات تلقی می‌شود.

مقامات تهران تأکید دارند که واشینگتن باید به چارچوبی منطقی پایبند بوده و از طرح درخواست‌های فراتر از حد معمول یا نقض تعهدات پیش از آتش‌بس خودداری کند. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از تمایل واشینگتن برای ازسرگیری فوری گفتگوها خبر می‌دهند، هیئت ایرانی بر رعایت اصول بنیادینی تأکید دارد که بدون آن‌ها هیچ مذاکره‌ی منطقی شکل نخواهد گرفت.

هم‌زمان، منابع آمریکایی در گفتگو با پایگاه خبری اکسیوس از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات روز سه‌شنبه خبر داده‌اند که می‌تواند دو طرف را به امضای توافق چارچوبی برای پایان جنگ نزدیک کند. این تحرکات دیپلماتیک نشان می‌دهد که به‌رغم موانع موجود، تهران و واشینگتن از طریق میانجی‌گران در تلاشند تا پیش از پایان موعد آتش‌بس، به یک راهکار مشترک دست یابند.