تحریم نشست شورای استان کرکوک توسط پارت دموکرات کوردستان

پارت دموکرات کوردستان می‌گوید در هیچ توافق پنهانی و خارج از اراده‌ی واقعی مردم کرکوک شرکت نخواهد کرد

3 ساعت پیش

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان با تاکید بر عدم سازش بر سر حقوق ملی، اعلام کرد در هیچ توافق پنهانی و خارج از اراده‌ی واقعی مردم کرکوک شرکت نخواهد کرد.

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان کرکوک، روز چهارشنبه، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای رسمی، موضع خود را مبنی بر عدم مشارکت در نشست روز ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ (۲۷ فروردین ۱۴۰۵) این شورا اعلام کرد. این فراکسیون تاکید کرده است که حاضر نیست بخشی از توافقاتی باشد که در «اتاق‌های تاریک» و خارج از اراده‌ی واقعی مردم کرکوک شکل گرفته است.

در بیانیه‌ی منتشرشده آمده است که تصمیم به تحریم نشست شورای استان، تنها یک واکنش سیاسی موقت نیست، بلکه در امتداد مواضع ملی و تغییرناپذیر این حزب، مشابه تحریم نشست هتل رشید، اتخاذ شده است. این فراکسیون تصریح کرده است که تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت کرکوک بدون مراجعه به نمایندگان قانونی و مشروع، آسیب بزرگی به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و دستاوردهای ملی وارد می‌کند.

این بیانیه با اشاره به این‌که تحریم نشست مذکور بازتاب‌دهنده‌ی دوراندیشی سیاسی و پایبندی به مسیر پرزیدنت بارزانی است، می‌افزاید: «پارت دموکرات کوردستان هرگز نمی‌پذیرد بخشی از روندی باشد که در آن نمایندگان واقعی مردم به حاشیه رانده شوند و تصمیمات از بیرون بر آن‌ها تحمیل گردد.»

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که پارت دموکرات کوردستان همواره آماده‌ی پرداخت هزینه‌ی مواضع ملی و دفاع از حقوق کوردها است و هرگز بر سر حقوق مشروع خود سازش نخواهد کرد. بر اساس این بیانیه، کسب مناصب و مقامات در صورت سکوت در برابر تضییع حقوق مردم، هیچ ارزشی برای این حزب ندارد.

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پایان خاطرنشان کرده است که همچنان به‌عنوان چتر حمایتی تمامی طیف‌های کرکوک باقی خواهد ماند و تنها از توافقاتی حمایت می‌کند که به‌طور عادلانه حقوق همگان را تامین کرده و کرامت شهروندان کرکوک را بر هر منفعت دیگری ارجح بداند.