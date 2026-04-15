سازمان امنیت اقلیم کوردستان از ادامهی حملات پهپادی به مناطقی از کوردستان خبر داد
حملهی پهپادی به کمپ پناهجویان در منطقهی دیگله
سازمان امنیت اقلیم کوردستان از وقوع چندین حملهی پهپادی طی ۲۴ ساعت گذشته به کمپهای پناهجویان خبر داد که در پی آن یک نفر جان باخته و دو نفر مجروح شدند.
سازمان امنیت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار گزارشی، آمار حملات پهپادی در ۲۴ ساعت گذشته به مناطق مختلف را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، یک کمپ پناهجویان در منطقهی دیگله هدف حملهی پهپادی قرار گرفته است.
طبق بیانیهی رسمی منتشرشده، ساعت ۲:۱۶ بعدازظهر امروز، یک فروند پهپاد، کمپ پناهجویان در ناحیهی شورش (دیگله) را هدف قرار داد. این سازمان تایید کرده است که این حمله خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
سازمان امنیت اقلیم کوردستان همچنین اعلام کرد که روز گذشته در ساعت ۵:۱۵ عصر، حملهی پهپادی دیگری به کمپ پناهجویان در شهر کویه(کویسنجق انجام شده است. همزمان با این رویداد، ۳ حملهی پهپادی مجزا نیز به کمپ پناهجویان در منطقهی سورداش صورت گرفت که بر اثر آن ۱ نفر جان خود را از دست داد و ۲ نفر دیگر مجروح شدند.