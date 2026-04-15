تاکید رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان بر مخالفت با تحمیل تصمیمات در کرکوک
رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان نسبت به تداوم روند تعریب در استان کرکوک هشدار داد
حسن مجید، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان کرکوک، روز چهارشنبه، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۲۶ فروردین ۱۴۰۵)، در گفتوگو با بخش خبری شبکهی کوردستان۲۴، موضع قاطع این حزب را در قبال تحولات اخیر کرکوک اعلام کرد. وی تاکید کرد که این فراکسیون بههیچوجه در نشست روز ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ (۲۷ فروردین ۱۴۰۵) شورای استان شرکت نخواهد کرد و زیر بار تصمیمات تحمیلی نخواهد رفت.
رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان با اشاره به تغییرات و توافقات اخیر در سطح مدیریت استان اظهار داشت که حتی اعضای شورای استان از سایر احزاب نیز از این تغییرات اظهار بیاطلاعی کردهاند. حسن مجید افزود که افکار عمومی کوردها و بهویژه شهروندان کرکوک از این تغییرات بهشدت نگران هستند و ماهیت توافقات صورتگرفته کاملاً مبهم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که پارت دموکرات کوردستان هرگز مخالف هیچ ملیت و قومیتی نبوده است و شهر اربیل بهعنوان پایتخت، زیباترین نمونه و سند برای اثبات این همزیستی مسالمتآمیز است. با این حال، حسن مجید هشدار داد که سیاست تعریب (عربسازی) در کرکوک همچنان ادامه دارد و ساختوسازهای جدیدی با این هدف در حال انجام است. وی تاکید کرد که کرکوک شهری متشکل از ملیتها و طیفهای گوناگون است و امکان زندگی مسالمتآمیز برای همگان در آن وجود دارد.
در همین راستا، فراکسیون پارت دموکرات کوردستان با انتشار بیانیهای رسمی ضمن تایید تحریم نشست شورای استان، اعلام کرد که این اقدام در ادامهی مواضع ملی و راهبردی این حزب صورت گرفته است. بر اساس این بیانیه، تصمیمگیری دربارهی سرنوشت کرکوک در «اتاقهای تاریک» و نادیده گرفتن نمایندگان مشروع، تهدیدی جدی برای همزیستی و دستاوردهای ملی محسوب میشود.