پرزیدنت بارزانی: سلاح پیشمرگه نماد کرامت و باورهای ملت کوردستان است
پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی قاطع، به مواضع برخی جریانها که در شرایط سیاسی کنونی کشور دست به "تحلیلهای نادرست" درباره سلاح پیشمرگه میزنند، پاسخ داد و تأکید کرد که پیشمرگه و سلاح آن، بخشی تفکیکناپذیر از تاریخ و فداکاریهای ملت کوردستان است و نباید تنها به عنوان یک ابزار نظامی و جنگی به آن نگریسته شود.
امروز چهارشنبه، ۳ ژوئن ۲۰۲۶، پرزیدنت بارزانی با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی "ایکس" اشاره کرد که به دلیل شرایط خاص سیاسی فعلی، برخی طرفها درباره سلاح پیشمرگه سخن میگویند و تحلیلهای اشتباه و دیدگاههای نادرستی را در این باره مطرح میکنند.
پرزیدنت بارزانی در پیام خود در پاسخ به این شایعات و گمانهزنیها اعلام کرد: همه طرفها باید این نکته را به یاد داشته باشند که پیشمرگه زادە خون، رنج و اشکهای ملت کوردستان است.
ایشان همچنین با تأکید بر ابعاد معنوی و والای نیروی پیشمرگه تصریح کرد: سلاح پیشمرگه تنها تکهای آهن، زرادخانه و ابزاری برای جنگیدن نیست؛ بلکه سلاح پیشمرگه نماد تاریخ، فداکاری، کرامت و باورهای اوست.
پرزیدنت بارزانی در پایان یادآور شد سلاحی که در دستان پیشمرگه قرار دارد، جلوهای از آن عشق، عاطفه و تعهد عمیقی است که او همواره نسبت به ملت، خاک و میهن خود دارد.