مجلس نمایندگان آمریکا خواستار پایان جنگ ایران شد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه ۳ ژوئن، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که دستور خروج نیروهای آمریکایی از جنگ ایران را صادر می‌کرد، اقدامی عمدتاً نمادین که با این وجود ضربه‌ای سیاسی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا وارد می‌کند.

چهار نماینده جمهوری‌خواه نیز به دموکرات‌ها پیوستند و از این طرح که با ۲۱۵ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالف تصویب شد و به سنا می‌رود، اما در نهایت با وتوی رئیس‌جمهور مواجه خواهد شد، حمایت کردند.

دموکرات‌های کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند: "این پیامی رسا و بدون ابهام به دونالد ترامپ از طرف مردم آمریکا است: زمان آن رسیده است که به جنگ غیرقانونی و عمیقاً نامحبوب او در ایران پایان دهیم."

این اولین باری بود که مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان، طرحی را تصویب می‌کرد که به دنبال وادار کردن ترامپ به کاهش عملیات نظامی علیه تهران از زمان آغاز جنگ در سه ماه پیش بود.

دموکرات‌ها این رأی‌گیری را نقطه عطفی بالقوه در تلاش خود برای تأکید مجدد بر نقش قانونی کنگره در تصمیمات درباره جنگ و صلح می‌دانند.

قطعنامه مشابهی در اواخر ماه مه در مرحله‌ای کلیدی در سنا تصویب شد و تصویب آن توسط مجلس علیا، که آن هم به طور محدودی تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، می‌تواند در اوایل این هفته انجام شود. با این حال، رهبران جمهوری‌خواه ممکن است سعی کنند مانع تصویب نهایی شوند.

دولت ترامپ اصرار دارد که جنگ علیه ایران، علیرغم تبادل آتش مداوم بین نیروهای دو طرف و نشانه‌های اندک پیشرفت واقعی در مذاکرات صلح، از قبل پایان یافته است.

اختیارات جنگی

دموکرات‌ها ترامپ را با حمله به ایران در کنار اسرائیل در اواخر فوریه بدون مجوز کنگره، به نقض قانون اساسی متهم می‌کنند.

طبق قانون اختیارات جنگی، روسای جمهور 60 روز فرصت دارند تا پس از ورود نیروهای آمریکایی به خصومت‌ها، تأیید کنگره را کسب کنند. این مهلت هفته‌ها پیش به پایان رسید و دموکرات‌ها می‌گویند ترامپ اکنون قانون را زیر پا می‌گذارد.

کاخ سفید این تفسیر را رد می‌کند و استدلال می‌کند که این زمان با آتش‌بس آوریل متوقف شده است.

اما ترامپ بارها تهدید به از سرگیری حملات کرده است و تنش‌ها در این هفته تشدید شده است.

آمریکا شبانه اعلام کرد که پهپادهای ایرانی را سرنگون کرده و به یک ایستگاه کنترل زمینی ایران حمله کرده است، در حالی که نیروهای تهران پهپادها و موشک‌هایی را به سمت چندین کشور همسایه در حوزه خلیج شلیک کردند.

جمهوری‌خواهان حامی ترامپ استدلال کردند که این قطعنامه، آمریکا را تضعیف می‌کند در حالی که ایران همچنان آسیب‌پذیر است، اما ناامیدی آنها به طور فزاینده‌ای آشکار شده است، زیرا فشار سیاسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر در حال افزایش است.

ای‌اف‌پی/ب.ن