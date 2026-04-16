دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، از طریق حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی "تروث"، بیانیه مهمی را در خصوص وضعیت امنیتی و سیاسی میان اسرائیل و لبنان منتشر کرد.

ترامپ، اعلام کرد که پس از مجموعه‌ای از گفتگوهای مثبت و فشرده با رهبران لبنان و اسرائیل، دو طرف برای برقراری یک آتش‌بس رسمی به مدت ۱۰ روز به توافق رسیده‌اند. هدف از این اقدام، زمینه‌سازی برای دستیابی به صلحی پایدار در منطقه عنوان شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا به گفتگوهای "فوق‌العاده و ثمربخش" خود با ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اشاره کرد.

بر اساس این بیانیه، هر دو کشور موافقت کرده‌اند که برای تضمین صلح، این آتش‌بس را اجرایی کنند؛ قراری که مقرر شده است از ساعت ۵ عصر به وقت محلی آمریکا به مرحله اجرا درآید.

ترامپ تاکید کرد، روز سه‌شنبه گذشته، برای اولین بار در ۳۴ سال اخیر، نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشینگتن و با حضور مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با یکدیگر دیدار کرده‌اند.

دونالد ترامپ با افتخار خاطرنشان کرد که در طول دوران فعالیت سیاسی خود موفق شده ۹ جنگ را در سطح جهان متوقف کند و این تلاش جدید را به عنوان "دهمین جنگی" نامید که به پایان می‌رساند.

وی این اقدام را نشانه‌ای از پایبندی واشینگتن به ثبات منطقه تحت شعار "بیایید انجامش دهیم" دانست.