فرماندهی قرارگاه نظامی خاتمالانبیا از آمادگی کامل نیروهای مسلح ایران برای پاسخ به هرگونه تجاوز خبر داد
تهدید ایران به پاسخ قاطع و هشدار آمریکا دربارهی نابودی کامل
علی عبداللهی، فرماندهی قرارگاه نظامی خاتمالانبیا روز پنجشنبه، ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ (۲۷ فروردین ۱۴۰۵)، ، در دیدار با عاصم منیر، فرماندهی ارتش پاکستان در تهران، اعلام کرد که نیروهای مسلح ایران برای دفاع و پاسخ به هرگونه اشتباه یا تجاوز جدید دشمن در آمادگی کامل به سر میبرند. وی تاکید کرد که پاسخ تهران بسیار سخت و قاطع خواهد بود.
علی عبداللهی در زمان استقبال از فرماندهی ارتش پاکستان تصریح کرد که تمامی تجهیزات نظامی استفاده شده در نبرد علیه آمریکا و اسرائیل، از تولیدات داخلی ایران بودهاند. وی همچنین از موضع دولت و ملت پاکستان در حمایت از ایران قدردانی کرد.
در مقابل، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان نیز تاکید کرد که کشورش به تلاشهای خود برای پایان دادن به جنگ و موفقیت مذاکرات ادامه خواهد داد.
در سوی دیگر، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در یک نشست خبری اعلام کرد که ایران تنها دو گزینه پیش رو دارد: «پذیرش راهحل دیپلماتیک یا روبهرو شدن با نابودی کامل».
در همین نشست خبری، برد کوپر، فرماندهی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، اظهار داشت که نیروهای آمریکایی از دورهی آتشبس کنونی برای تجدید قوا، تامین تسلیحات و توسعهی تاکتیکهای نظامی استفاده میکنند. وی تاکید کرد که ارتش آمریکا اکنون در مقایسه با دو هفتهی گذشته، بسیار آمادهتر و کشندهتر است.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اشاره کرده است که همچنان اختلافات عمیقی میان تهران و واشینگتن بر سر مسائل کلیدی مرتبط با برنامهی هستهای وجود دارد.
مقامهای آمریکایی در این خصوص میگویند: «دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تمامی گزینهها را روی میز نگه داشته است تا در صورتی که ایران از پروژهی هستهای خود دست نکشد و پیش از پایان مهلت آتشبس موقت، یک توافق جامع را امضا نکند، وارد عمل شود.»