ترامپ: ایران با تحویل ذخایر اورانیوم و قطع حمایت از حزبالله و حماس موافقت کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در گفتگو با شبکه خبری "سیبیاس نیوز" فاش کرد که جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات اخیر با تمامی شروط واشنتن "موافقت کامل" کرده است. طبق گفتههای وی، این توافق شامل تسلیم کامل ذخایر اورانیوم غنیشده و توقف حمایتهای مالی و نظامی از گروههای نیابتی است.
ترامپ در این مصاحبه تلفنی تأکید کرد که ایران برای انتقال کامل ذخایر اورانیوم غنیشده خود به خاک ایالات متحده همکاری خواهد کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال اعزام نیروی نظامی برای نظارت بر این فرایند گفت: خیر، هیچ نیروی پیادهظامی اعزام نخواهیم کرد. پرسنل ما در کنار ایرانیها کار خواهند کرد تا اورانیوم را تحویل گرفته و به آمریکا منتقل کنند.
پایان حمایت از گروههای مسلح بخش
دیگری از این توافق که ترامپ به آن اشاره کرد، تعهد ایران به قطع کامل پشتیبانیهای مالی و تسلیحاتی از گروههای مسلح منطقه، بهویژه حزبالله لبنان و حماس در فلسطین است. رئیسجمهور آمریکا افزود: وقتی توافق وجود داشته باشد، نیازی به جنگ نیست. این مسیر بسیار بهتری است، هرچند اگر مجبور میشدیم، از راههای دیگر اقدام میکردیم.
تکذیب آزادسازی پولهای بلوکه شده
در حالی که گزارشهایی مبنی بر احتمال آزادسازی ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران منتشر شده بود، ترامپ با لحنی تند این شایعات را رد کرد و گفت: خیر، ما حتی ۱۰ سنت هم به آنها نخواهیم داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که تیمهای مذاکرهکننده دو طرف پایان این هفته با یکدیگر دیدار میکنند، اما تأکید کرد که محاصره دریایی بنادر ایران توسط ارتش آمریکا تا زمان "اجرای کامل و نهایی" تمامی بندهای توافق ادامه خواهد داشت.