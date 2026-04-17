پیشبینی سیبیاس: ازسرگیری مذاکرات واشینگتن و تهران در روز دوشنبه
رئیس جمهور آمریکا از احتمال سفر به پاکستان خبر داد
شبکهی خبری «سیبیاس» (CBS) آمریکا روز جمعه ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ (۲۸ فروردین ۱۴۰۵) به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پیشبینی میشود دور دیگری از مذاکرات مستقیم میان واشینگتن و تهران، روز دوشنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵) در اسلامآباد، پایتخت پاکستان برگزار شود.
در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: «هیچ نقطهی اختلافی میان ما و ایران باقی نمانده است و به امضای توافق بسیار نزدیک هستیم.» وی همچنین افزود که احتمال دارد برای نهاییکردن این توافق به اسلامآباد سفر کند، اما هنوز تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نکرده است.
روند کنونی پس از آن شکل گرفت که بامداد شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، آمریکا و اسرائیل حملات هوایی گستردهای را علیه ایران آغاز کردند که به کشتهشدن چند تن از فرماندهان نظامی این کشور انجامید. ایران در واکنش به این حملات، علاوه بر شلیک موشک به سوی اسرائیل، پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد.
سرانجام در بامداد چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ پایان جنگ ۳۹ روزه با ایران را اعلام و یک آتشبس دوهفتهای برقرار کرد. پس از آن، در روز شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، مذاکراتی میان هیئتهای عالیرتبهی آمریکا و اسرائیل در دهلینو برگزار شد.
یک روز بعد، در یکشنبه ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ (۲۳ فروردین ۱۴۰۵)، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا در یک نشست خبری در اسلامآباد نتایج اولیهی مذاکرات با ایران را تشریح کرد و گفت: «هیئتهای واشینگتن و تهران به مدت ۲۱ ساعت با یکدیگر مذاکره کردند، اما هنوز به توافقی که رضایت هر دو طرف را جلب کند، دست نیافتهایم.»