در مجمع دیپلماسی آنتالیا نشست ویژهای در مورد مذاکرات تهران و واشینگتن برگزار شد
نمایندگان مصر، ترکیه و پاکستان راهکارهای حمایت از روند پایان جنگ ایران و آمریکا را بررسی کردند
وزیران امور خارجهی مصر، ترکیه و پاکستان در نشستی با حضور نخستوزیر پاکستان، راهکارهای حمایت از روند پایان جنگ و عادیسازی روابط ایران و آمریکا را بررسی کردند.
روز جمعه ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ (۲۸ فروردین ۱۴۰۵)، در حاشیهی برگزاری «مجمع دیپلماسی آنتالیا»، نشست مهمی در سطح عالی میان وزیران امور خارجهی مصر، ترکیه و پاکستان و با حضور شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی آخرین تحولات مربوط به روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بود.
وزارت امور خارجهی مصر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجهی مصر، در دیدار با شهباز شریف، نخستوزیر و محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجهی پاکستان، و همچنین هاکان فیدان، وزیر امور خارجهی ترکیه، پیرامون پیشرفت مذاکرات واشینگتن و تهران تبادل نظر کردهاند.
در این نشست بر اهمیت تشدید تلاشهای مشترک و تداوم رایزنیها بهمنظور کاهش تنشها و پایاندادن به جنگ تأکید شد. وزیر امور خارجهی مصر با اشاره به تماسهای گستردهی کشورش برای آرامکردن اوضاع منطقه تصریح کرد: «مصر بهطور کامل از روند مذاکرات میان آمریکا و ایران حمایت میکند.» وی ابراز امیدواری کرد که این تلاشها به یک توافق جامع و پایان نهایی درگیریهای مسلحانه منجر شود.
این تحرکات دیپلماتیک سهجانبه در شرایطی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری «بلومبرگ» اعلام کرده بود توافق برای پایاندادن به جنگ تا حد زیادی نهایی شده و انتظار میرود در پایان هفتهی جاری، گفتوگوهای تعیینکنندهای برای دستیابی به یک توافق دائمی با ایران انجام شود.