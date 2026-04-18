هشدار ترامپ به ازسرگیری حملات علیه ایران در صورت عدم دستیابی به توافق

ترامپ می‌گوید درصورت عدم توافق با ایران متأسفانه مجبور خواهیم شد بمباران را دوباره آغاز کنیم

2 ساعت پیش

رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد در صورتی که تا روز چهارشنبه توافق نهایی حاصل نشود، آتش‌بس تمدید نخواهد شد و واشینگتن حملات نظامی و تحریم‌ها را از سر خواهد گرفت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اگر تا روز چهارشنبه—هم‌زمان با پایان مهلت آتش‌بس—توافقی با ایران امضا نشود، احتمال ازسرگیری بمباران‌ها وجود دارد و تحریم‌ها نیز به قوت خود باقی خواهند ماند.

ترامپ در این باره گفت: «ممکن است آتش‌بس را تمدید نکنم. در این صورت، تحریم‌ها ادامه خواهد یافت و متأسفانه مجبور خواهیم شد بمباران را دوباره آغاز کنیم.»

روز چهارشنبه به‌عنوان حساس‌ترین موعد در روند این تقابل ارزیابی می‌شود؛ نه‌تنها به این دلیل که ترامپ پیش‌تر نیز ضرب‌الاجل‌هایی تعیین کرده و از آن‌ها عقب‌نشینی کرده است، بلکه به این خاطر که این‌بار چارچوب مشخصی برای توافق وجود دارد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا فرصت چهارروزه برای امضای توافق‌نامه توسط طرفین کافی خواهد بود یا خیر.

رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص مسئله‌ی اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران تصریح کرد: «ما همراه با ایران خواهیم رفت و آن را با همکاری یکدیگر تحویل خواهیم گرفت. صددرصدِ آن را به ایالات متحده بازمی‌گردانیم. اگر این کار را از طریق توافق انجام ندهیم، از راه‌های دیگری آن را به دست خواهیم آورد.»

دونالد ترامپ همچنین با اشاره به وضعیت لبنان تأکید کرد که این کشور شرایط دشواری را پشت سر گذاشته است. وی افزود: «ما به لبنان کمک خواهیم کرد تا دوباره به کشوری قدرتمند تبدیل شود. آن‌ها مدت‌هاست که در شرایط سختی به سر می‌برند و آسیب‌های زیادی دیده‌اند، بنابراین از آن‌ها حمایت خواهیم کرد.»