طی دوسال جنگ غزه بە طور میانگین روزان ٤٧ زن جان باخته‌اند

نهاد زنان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در جریان دو سال جنگ در نوار غزه، روزانه به‌طور میانگین ۴۷ زن جان باخته‌اند که این آمار نشان‌دهنده‌ی عمق فاجعه‌ی انسانی در این منطقه است.

روز شنبه، ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵)، نهاد زنان سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که از ماه اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) تا پایان سال ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴)، بر اثر حملات هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه، بیش از ۳۸ هزار زن کشته شده‌اند. بر اساس این آمارها، در این بازه‌ی زمانی روزانه به‌طور میانگین دست‌کم ۴۷ زن جان خود را از دست داده‌اند.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، از مجموع این قربانیان، بیش از ۲۲ هزار نفر را زنان بزرگسال و ۱۶ هزار نفر را کودکان و نوجوانان دختر تشکیل می‌دهند. این نهاد همچنین خاطرنشان کرده است که احتمال می‌رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این ارقام باشد؛ زیرا هنوز اجساد بسیاری زیر آوار خانه‌های ویران‌شده باقی مانده‌اند و تیم‌های پزشکی به‌دلیل شرایط پیچیده‌ی میدانی قادر به کشف و ثبت تمامی آن‌ها نیستند.

سوفیا کاتروپ، سخنگوی نهاد زنان سازمان ملل متحد، در این باره اظهار داشت: «نرخ مرگ‌ومیر زنان و دختران در این دور از جنگ، بسیار بیشتر از تمامی درگیری‌های پیشین است.» وی همچنین افزود که زنان بازمانده نیز روزانه با خطرات شدیدی همچون گرسنگی، آوارگی مداوم و فقدان خدمات اولیه‌ی زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تا پایان سال ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴)، آمارهای رسمی و برآوردهای بین‌المللی حاکی از آن است که شمار کل کشته‌شدگان به ده‌ها هزار نفر رسیده است. در این راستا، نهادهای مختلف آمارهای متفاوتی ارائه کرده‌اند:

- وزارت بهداشت غزه: تا تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۱ مهر ۱۴۰۴)، شمار کشته‌شدگان را ۶۷ هزار نفر و تعداد مجروحان را ۱۶۹ هزار نفر ثبت کرده است.

- دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد (OCHA): در پایان دسامبر ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴) گزارش داد که شمار قربانیان از مرز ۷۱ هزار نفر عبور کرده است.

- مجله‌ی پزشکی لنست: در یک کار پژوهشی فاش کرد که تا اوایل سال ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳)، حدود ۷۵ هزار نفر بر اثر حملات مستقیم جان باخته‌اند؛ این رقم افزون بر هزاران نفر دیگری است که به‌دلیل پیامدهای ناشی از محاصره، فروپاشی سیستم بهداشتی و شیوع بیماری‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که کشته شدن ۳۸ هزار زن و دختر که بیش از نیمی از جمعیت زنان در رده‌های سنی مشخصی در نوار غزه را شامل می‌شود، نشانه‌ی روشنی از عمق این فاجعه‌ی انسانی و افزایش خطرناک نرخ تلفات غیرنظامیان است.